Дагестан и Беларусь планируют перевести авиарейсы между регионами на круглогодичный график. Об этом договорились Председатель Правительства Дагестана Магомед Рамазанов и директор Национального агентства по туризму Беларуси Кирилл Машарский во время встречи в Махачкале.
Основной целью расширения авиасообщения стал растущий поток туристов. Белорусская сторона предложила не только увеличить количество рейсов, но и развивать специализированные направления отдыха.
"Мы видим, как между республиками растет турпоток, и хотим постепенно перейти на круглогодичный рейс. С учетом спортивных традиций Дагестана мы можем предложить услуги по санаторно-курортному восстановлению и реабилитации. Также готовы адаптировать кухню под стандарты халяль", — сообщил Кирилл Машарский.
Магомед Рамазанов назвал Беларусь надежным стратегическим партнером. Премьер-министр республики подтвердил готовность правительства создавать условия для новых совместных проектов и поддерживать развитие туризма, который сейчас показывает устойчивый рост.
"Правительство Дагестана открыто для новых инициатив. Приглашаю белорусскую делегацию принять участие в сентябрьском фестивале "Хранители традиций", приуроченном ко Дню единства народов Дагестана", — отметил Магомед Рамазанов.
Переход на круглогодичное авиасообщение позволит сделать поездки более доступными и предсказуемыми для жителей обеих республик. Это создаст базу для развития бизнеса в сфере гостеприимства, здравоохранения и культуры.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.