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Беларусь предложила развивать санаторно-курортное лечение для туристов из Республики Дагестан

Россия » Юг » Махачкала

Дагестан и Беларусь планируют перевести авиарейсы между регионами на круглогодичный график. Об этом договорились Председатель Правительства Дагестана Магомед Рамазанов и директор Национального агентства по туризму Беларуси Кирилл Машарский во время встречи в Махачкале.

Международный аэропорт Махачкала
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Международный аэропорт Махачкала

Основной целью расширения авиасообщения стал растущий поток туристов. Белорусская сторона предложила не только увеличить количество рейсов, но и развивать специализированные направления отдыха.

"Мы видим, как между республиками растет турпоток, и хотим постепенно перейти на круглогодичный рейс. С учетом спортивных традиций Дагестана мы можем предложить услуги по санаторно-курортному восстановлению и реабилитации. Также готовы адаптировать кухню под стандарты халяль", — сообщил Кирилл Машарский.

Магомед Рамазанов назвал Беларусь надежным стратегическим партнером. Премьер-министр республики подтвердил готовность правительства создавать условия для новых совместных проектов и поддерживать развитие туризма, который сейчас показывает устойчивый рост.

"Правительство Дагестана открыто для новых инициатив. Приглашаю белорусскую делегацию принять участие в сентябрьском фестивале "Хранители традиций", приуроченном ко Дню единства народов Дагестана", — отметил Магомед Рамазанов.

Переход на круглогодичное авиасообщение позволит сделать поездки более доступными и предсказуемыми для жителей обеих республик. Это создаст базу для развития бизнеса в сфере гостеприимства, здравоохранения и культуры.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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