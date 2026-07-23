Республика Адыгея заняла третье место в России по доле жителей, ведущих здоровый образ жизни. Данные Министерства здравоохранения РФ за первую половину 2026 года подтверждают рост спортивной активности населения.
За последние пять лет число людей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, увеличилось почти на 13%. Сейчас этот показатель достиг 60,8%.
|Показатель
|Значение
|Доля жителей, занимающихся спортом
|60,8%
|Общее число спортивных объектов в РА
|1089 единиц
|Новые объекты (с 2018 года)
|186 единиц
Развитие инфраструктуры стало одним из условий роста показателей. С 2018 года в республике построили 186 новых спортивных сооружений. Половина из общего числа объектов расположена в селах, что делает спорт доступным для жителей сельских территорий.
"Сделать спорт доступнее помогают госпрограмма «Спорт России», национальные проекты и программы партии «Единая Россия», благодаря которым с 2018 года в Адыгее создано 186 новых спортивных сооружений. Всего их сейчас 1089, причем половина в сельской местности", — сообщил глава РА Мурат Кумпилов.
Высокий уровень физической активности напрямую влияет на качество жизни и здоровье людей. Распределение спортивных объектов между городами и селами позволяет сократить разрыв в уровне социальной инфраструктуры. Доступ к современным залам и площадкам в сельской местности стимулирует молодежь заниматься трудом и образованием, сохраняя при этом дисциплину и физическую форму.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.