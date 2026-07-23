Республика Адыгея увеличила долю населения, регулярно занимающегося спортом

Республика Адыгея заняла третье место в России по доле жителей, ведущих здоровый образ жизни. Данные Министерства здравоохранения РФ за первую половину 2026 года подтверждают рост спортивной активности населения.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Прогулка

За последние пять лет число людей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, увеличилось почти на 13%. Сейчас этот показатель достиг 60,8%.

Показатель Значение Доля жителей, занимающихся спортом 60,8% Общее число спортивных объектов в РА 1089 единиц Новые объекты (с 2018 года) 186 единиц

Развитие инфраструктуры стало одним из условий роста показателей. С 2018 года в республике построили 186 новых спортивных сооружений. Половина из общего числа объектов расположена в селах, что делает спорт доступным для жителей сельских территорий.

"Сделать спорт доступнее помогают госпрограмма «Спорт России», национальные проекты и программы партии «Единая Россия», благодаря которым с 2018 года в Адыгее создано 186 новых спортивных сооружений. Всего их сейчас 1089, причем половина в сельской местности", — сообщил глава РА Мурат Кумпилов.

Почему это важно для региона

Высокий уровень физической активности напрямую влияет на качество жизни и здоровье людей. Распределение спортивных объектов между городами и селами позволяет сократить разрыв в уровне социальной инфраструктуры. Доступ к современным залам и площадкам в сельской местности стимулирует молодежь заниматься трудом и образованием, сохраняя при этом дисциплину и физическую форму.

Экспертная проверка: специалист по социальной политике и демографии специалист по социальной политике и демографии Елена Романова