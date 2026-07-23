Администрация Сосновского округа организовала вывоз строительного мусора из реки Сосновочка

В Сосновском округе расчистили русло реки Сосновочка. Поток заблокировал строительный мусор, который вывезли после проверки прокуратуры.
Проблема стала известна, когда местный житель пришел на прием к районному прокурору. Он сообщил, что берега и русло водоема завалены отходами. Надзорное ведомство подтвердило слова заявителя: скопления строительного мусора мешали стоку воды.
Если бы завалы остались на месте, прилегающие земли могли превратиться в болото из-за нарушения гидрологического режима. Это создало бы проблемы для владельцев соседних участков и изменило бы экосистему местности.
Прокурор района собрал представителей администрации Сосновского округа, чтобы решить вопрос. На встрече назначили организацию, которая должна была убрать мусор, и зафиксировали сроки работ.
Сейчас русло реки очищено, строительные отходы вывезены. Вода снова течет в своем естественном направлении, что исключает риск заболачивания окрестных территорий.
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