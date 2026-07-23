Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Минске временно изменили схему движения транспорта на Старовиленском тракте с 23 июля
Старое топливо убивает современные машины: химические процессы в канистре лишат двигатель ресурса
Межрайонная прокуратура вернула 118 сотрудникам дорожного предприятия задолженность по оплате труда
Команда Дай лапу! может спасти жизнь: какие опасные болезни выдают лапы вашей собаки
Минтранс РФ определит возможность продления рейсов между Томском и Казанью после 2026 года
Туластат: инфляция в Тульской области за первые пять месяцев 2026 года составила 7,28%
США, Япония и Европа на грани? Что на самом деле скрывают рекордные цифры государственного долга
Ахтубинский район Астраханской области получит первый крупный цех по производству мяса бройлеров
В Красноярске возбуждено уголовное дело против ООО "Первый кирпичный завод" за загрязнение воздуха

Администрация Сосновского округа организовала вывоз строительного мусора из реки Сосновочка

Россия » Центр » Тамбов

В Сосновском округе расчистили русло реки Сосновочка. Поток заблокировал строительный мусор, который вывезли после проверки прокуратуры.

Уборка реки
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Уборка реки

Проблема стала известна, когда местный житель пришел на прием к районному прокурору. Он сообщил, что берега и русло водоема завалены отходами. Надзорное ведомство подтвердило слова заявителя: скопления строительного мусора мешали стоку воды.

Если бы завалы остались на месте, прилегающие земли могли превратиться в болото из-за нарушения гидрологического режима. Это создало бы проблемы для владельцев соседних участков и изменило бы экосистему местности.

Прокурор района собрал представителей администрации Сосновского округа, чтобы решить вопрос. На встрече назначили организацию, которая должна была убрать мусор, и зафиксировали сроки работ.

Сейчас русло реки очищено, строительные отходы вывезены. Вода снова течет в своем естественном направлении, что исключает риск заболачивания окрестных территорий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Авто
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Последние материалы
Министерство лесного хозяйства Чувашии сообщило о ликвидации первого пожара сезона
Ветеринары бьют тревогу: эти растения могут отправить собаку на операционный стол за считанные часы
Касабланка, Фес и Марракеш своим ходом: гид по реальным расходам на жилье, транспорт и еду
В Якутске зафиксирован подъем уровня воды в Лене на фоне притока из реки Олекмы
Головная боль не случайна: что скрывается за нормальным МРТ и почему таблетки не помогают
Город купил будущее, но достал прошлое: новые трамваи Екатеринбурга исчезли после старта сезона
Смена ролей на рынке авто: Volkswagen T-Roc из Китая заставил китайские кроссоверы потесниться
Горы пошли вниз: Крым накрыл мощный сель, трасса Ялта — Севастополь оказалась под ударом стихии
Границы в огне: поток иномарок через Дальний Восток внезапно достиг пугающих масштабов
Ижевск готовит сюрприз для горожан на берегу пруда: секретные объекты вскоре украсят обновленную набережную
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.