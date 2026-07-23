Власти Оренбуржья обеспечат ликвидацию дефицита дизельного топлива в Оренбургском районе

Правительство Оренбургской области договорилось о дополнительных поставках дизельного топлива в регион. Топливо направят в Оренбургский район, где ранее зафиксировали дефицит горючего для населения и местных предприятий.
Поставки пройдут по государственному контракту. График отгрузок распределили на ближайшие месяцы. Объем топлива определят исходя из текущих потребностей района и условий сделки.
"Дополнительные поставки должны снизить дефицит и обеспечить стабильную работу всех секторов экономики региона", — сообщили в правительстве Оренбургской области.
Власти региона возьмут на себя контроль за качеством горючего и организацию логистики, чтобы топливо оперативно дошло до конечных потребителей.
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