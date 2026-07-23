Власти Оренбуржья обеспечат ликвидацию дефицита дизельного топлива в Оренбургском районе

Правительство Оренбургской области договорилось о дополнительных поставках дизельного топлива в регион. Топливо направят в Оренбургский район, где ранее зафиксировали дефицит горючего для населения и местных предприятий.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Поставки пройдут по государственному контракту. График отгрузок распределили на ближайшие месяцы. Объем топлива определят исходя из текущих потребностей района и условий сделки.

"Дополнительные поставки должны снизить дефицит и обеспечить стабильную работу всех секторов экономики региона", — сообщили в правительстве Оренбургской области.

Власти региона возьмут на себя контроль за качеством горючего и организацию логистики, чтобы топливо оперативно дошло до конечных потребителей.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов