Ространснадзор выявил дефекты дорожного покрытия и отсутствие знаков на трассе М-5

ООО «СтройКапиталлГрупп» оштрафовали за плохой ремонт и содержание участка трассы М-5 «Урал» в Рязанской области. О решении сообщил Арбитражный суд региона.
Инспекторы Ространснадзора обнаружили на дороге ямы, размытые откосы и отсутствие дорожных знаков. Такие дефекты напрямую влияют на безопасность водителей и пассажиров, увеличивая риск аварий на оживленной магистрали.
"Компания не соблюдала требования безопасности дорожного движения, что создало угрозу для участников движения", — указали в материалах дела представители суда.
Это не первый случай, когда подрядчика ловят на халатности при обслуживании дороги. Ранее компанию уже привлекали к ответственности за похожие нарушения.
Суд назначил штраф в размере 40 тысяч рублей. Сумма оказалась ниже максимально возможной, так как компания устранила повреждения после того, как проверка Ространснадзора выявила проблемы.
|Нарушение
|Последствие
|Повреждение покрытия и размытые откосы
|Риск повреждения авто, риск схода с трассы
|Отсутствие дорожных знаков
|Дезориентация водителей, риск ДТП
|Итоговый штраф
|40 000 рублей
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