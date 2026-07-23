Ространснадзор выявил дефекты дорожного покрытия и отсутствие знаков на трассе М-5

ООО «СтройКапиталлГрупп» оштрафовали за плохой ремонт и содержание участка трассы М-5 «Урал» в Рязанской области. О решении сообщил Арбитражный суд региона.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use магистраль

Инспекторы Ространснадзора обнаружили на дороге ямы, размытые откосы и отсутствие дорожных знаков. Такие дефекты напрямую влияют на безопасность водителей и пассажиров, увеличивая риск аварий на оживленной магистрали.

"Компания не соблюдала требования безопасности дорожного движения, что создало угрозу для участников движения", — указали в материалах дела представители суда.

Это не первый случай, когда подрядчика ловят на халатности при обслуживании дороги. Ранее компанию уже привлекали к ответственности за похожие нарушения.

Суд назначил штраф в размере 40 тысяч рублей. Сумма оказалась ниже максимально возможной, так как компания устранила повреждения после того, как проверка Ространснадзора выявила проблемы.

Нарушение Последствие Повреждение покрытия и размытые откосы Риск повреждения авто, риск схода с трассы Отсутствие дорожных знаков Дезориентация водителей, риск ДТП Итоговый штраф 40 000 рублей