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Ространснадзор выявил дефекты дорожного покрытия и отсутствие знаков на трассе М-5

Россия » Центр » Рязань

ООО «СтройКапиталлГрупп» оштрафовали за плохой ремонт и содержание участка трассы М-5 «Урал» в Рязанской области. О решении сообщил Арбитражный суд региона.

магистраль
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
магистраль

Инспекторы Ространснадзора обнаружили на дороге ямы, размытые откосы и отсутствие дорожных знаков. Такие дефекты напрямую влияют на безопасность водителей и пассажиров, увеличивая риск аварий на оживленной магистрали.

"Компания не соблюдала требования безопасности дорожного движения, что создало угрозу для участников движения", — указали в материалах дела представители суда.

Это не первый случай, когда подрядчика ловят на халатности при обслуживании дороги. Ранее компанию уже привлекали к ответственности за похожие нарушения.

Суд назначил штраф в размере 40 тысяч рублей. Сумма оказалась ниже максимально возможной, так как компания устранила повреждения после того, как проверка Ространснадзора выявила проблемы.

Нарушение Последствие
Повреждение покрытия и размытые откосы Риск повреждения авто, риск схода с трассы
Отсутствие дорожных знаков Дезориентация водителей, риск ДТП
Итоговый штраф 40 000 рублей
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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