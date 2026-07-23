Компания в Ачинском округе лишилась прав собственности на землю из-за её неиспользования

В Ачинском муниципальном округе Красноярского края арбитражный суд изъял гектар сельскохозяйственной земли у компании, которая оставила участок заброшенным на несколько лет.

Фото: commons.wikimedia. org by Mansanyas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сорняки

Проверка Россельхознадзора в 2023 году подтвердила: земля в районе поселка Белый Яр не используется по назначению. Владельцу — юридическому лицу — неоднократно выносили предостережения о необходимости соблюдать закон. В октябре 2024 года компанию привлекли к административной ответственности, но ситуация не изменилась.

В августе 2025 года надзорное ведомство передало документы в Агентство по управлению госимуществом края. Итогом стало судебное решение об изъятии участка.

Показатель Значение Площадь изъятого участка в Белом Яре 1 га Общая площадь изъятых земель в крае с начала года 196,1 га

Этот случай стал частью системной работы по возврату неиспользуемых пашен и пастбищ в оборот. Всего с начала года в Красноярском крае лишили прав собственности на 196,1 гектара сельхозугодий.

"Земельный фонд регионов часто страдает от спекулятивного владения, когда участки покупают для перепродажи или просто держат как актив, не вкладывая в них труд и технику. Изъятие таких земель позволяет передать их тем, кто готов реально сеять и собирать урожай", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов