Компания в Ачинском округе лишилась прав собственности на землю из-за её неиспользования

В Ачинском муниципальном округе Красноярского края арбитражный суд изъял гектар сельскохозяйственной земли у компании, которая оставила участок заброшенным на несколько лет.
Проверка Россельхознадзора в 2023 году подтвердила: земля в районе поселка Белый Яр не используется по назначению. Владельцу — юридическому лицу — неоднократно выносили предостережения о необходимости соблюдать закон. В октябре 2024 года компанию привлекли к административной ответственности, но ситуация не изменилась.
В августе 2025 года надзорное ведомство передало документы в Агентство по управлению госимуществом края. Итогом стало судебное решение об изъятии участка.
|Показатель
|Значение
|Площадь изъятого участка в Белом Яре
|1 га
|Общая площадь изъятых земель в крае с начала года
|196,1 га
Этот случай стал частью системной работы по возврату неиспользуемых пашен и пастбищ в оборот. Всего с начала года в Красноярском крае лишили прав собственности на 196,1 гектара сельхозугодий.
"Земельный фонд регионов часто страдает от спекулятивного владения, когда участки покупают для перепродажи или просто держат как актив, не вкладывая в них труд и технику. Изъятие таких земель позволяет передать их тем, кто готов реально сеять и собирать урожай", — пояснил региональный экономист Валерий Козлов.
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