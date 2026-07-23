Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая реформа ЖКХ уже на подходе: за что россиянам придется доплачивать в каждой квитанции
Похоже, у рамных внедорожников появился новый фаворит: Sollers S9 уже получил допуск к продажам
Цифровая гонка ускорилась: новая доктрина должна заставить мошенников менять привычные схемы
Республика Адыгея увеличила долю населения, регулярно занимающегося спортом
Администрация Сосновского округа организовала вывоз строительного мусора из реки Сосновочка
Власти Оренбуржья обеспечат ликвидацию дефицита дизельного топлива в Оренбургском районе
Ространснадзор выявил дефекты дорожного покрытия и отсутствие знаков на трассе М-5
Компания в Ачинском округе лишилась прав собственности на землю из-за её неиспользования
Миф о давлении официально опровергнут: рабочий способ укротить давление и спазм

Стальной трос и звуковой удар: краснодарцы придумали, как сделать кражу топлива бесполезным делом

Россия » Юг » Краснодар

В Краснодаре и соседних регионах автовладельцы столкнулись с волной краж горючего. Дефицит ресурсов и лимиты на топливо спровоцировали предприимчивых злоумышленников на ночные вылазки. В группе риска оказались не только владельцы старых отечественных машин, но и обладатели внедорожников с объемными баками.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Механические и технические барьеры для сливщиков

Самым бюджетным методом остается установка мелкоячеистой стальной сетки в горловину. Она создает физическую преграду для шланга, который обычно используют воры. Бывалый краснодарец Юрий Крамаренко предупредил, что такая защита эффективна лишь против непрофессионалов, так как сетку можно вырвать или продавить внутрь инструментами.

Более надежным вариантом считается замена штатной пробки на модель с замком или кодом. Для коммерческого транспорта и грузовиков краснодарцы применяют самодельные решения: фиксируют бак стальными тросами от домкратов, блокируя доступ к сливным отверстиям. Как отмечает kubanpress.ru, любая задержка более чем на пару минут заставляет преступников искать более легкую цель.

"Основная задача любого защитного устройства — создать шум или максимально затянуть процесс взлома, чтобы вору стало невыгодно продолжать", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Электронная защита и тактика пустого бака

Технологичный подход подразумевает установку датчика открытия на лючок бензобака, подключенного к сирене. Резкий звуковой сигнал в ночной тишине моментально спугивает грабителей. Некоторые водители предпочитают тактику минимизации остатков, заправляясь ровно на одну поездку, чтобы "улов" сливщиков был нулевым. Однако такой метод опасен для бензонасоса, который может выйти из строя из-за перегрева или попадания осадка со дна емкости.

Если хищение уже произошло, важно не запускать двигатель до полной проверки топливной системы. Злоумышленники могли оставить в баке мусор или повредить горловину. Необходимо зафиксировать инцидент в полиции, так как массовые заявления помогают патрулям быстрее обнаруживать точки сбыта краденого бензина. "С другой стороны, можно сказать с уверенностью и такое: захотят слить — сольют", — утверждает Крамаренко.

Ответы на популярные вопросы о защите бензобака

Поможет ли крышка с ключом на иномарке?

Да, это создаст дополнительное препятствие. Большинство воров ищут машины с открытыми лючками, чтобы не тратить время на подбор ключей или силовой взлом замка.

Безопасно ли ставить сетку в горловину самостоятельно?

Важно выбирать нержавеющую сталь и следить, чтобы ячейка была не менее 5 мм. В противном случае струя из пистолета на АЗС будет постоянно отстреливать обратно.

Как работает датчик открытия лючка?

Это простое реле на размыкание, которое при несанкционированном доступе замыкает цепь на клаксон или сирену. Решение дешевое, но крайне эффективное против ночных воров.

Стоит ли вызывать полицию из-за 10-20 литров?

Да, регистрация факта кражи обязательна. Это помогает правоохранительным органам составлять карту активности преступных групп и вычислять их маршруты.

Читайте также

Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Сейчас читают
Время проверило их лучше рекламы: названы кроссоверы и внедорожники с ресурсом более 15 лет
Авто
Время проверило их лучше рекламы: названы кроссоверы и внедорожники с ресурсом более 15 лет
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Последние материалы
Министерство лесного хозяйства Чувашии сообщило о ликвидации первого пожара сезона
Ветеринары бьют тревогу: эти растения могут отправить собаку на операционный стол за считанные часы
Касабланка, Фес и Марракеш своим ходом: гид по реальным расходам на жилье, транспорт и еду
В Якутске зафиксирован подъем уровня воды в Лене на фоне притока из реки Олекмы
Головная боль не случайна: что скрывается за нормальным МРТ и почему таблетки не помогают
Город купил будущее, но достал прошлое: новые трамваи Екатеринбурга исчезли после старта сезона
Смена ролей на рынке авто: Volkswagen T-Roc из Китая заставил китайские кроссоверы потесниться
Горы пошли вниз: Крым накрыл мощный сель, трасса Ялта — Севастополь оказалась под ударом стихии
Границы в огне: поток иномарок через Дальний Восток внезапно достиг пугающих масштабов
Ижевск готовит сюрприз для горожан на берегу пруда: секретные объекты вскоре украсят обновленную набережную
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.