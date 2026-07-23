Стальной трос и звуковой удар: краснодарцы придумали, как сделать кражу топлива бесполезным делом

В Краснодаре и соседних регионах автовладельцы столкнулись с волной краж горючего. Дефицит ресурсов и лимиты на топливо спровоцировали предприимчивых злоумышленников на ночные вылазки. В группе риска оказались не только владельцы старых отечественных машин, но и обладатели внедорожников с объемными баками.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Механические и технические барьеры для сливщиков

Самым бюджетным методом остается установка мелкоячеистой стальной сетки в горловину. Она создает физическую преграду для шланга, который обычно используют воры. Бывалый краснодарец Юрий Крамаренко предупредил, что такая защита эффективна лишь против непрофессионалов, так как сетку можно вырвать или продавить внутрь инструментами.

Более надежным вариантом считается замена штатной пробки на модель с замком или кодом. Для коммерческого транспорта и грузовиков краснодарцы применяют самодельные решения: фиксируют бак стальными тросами от домкратов, блокируя доступ к сливным отверстиям. Как отмечает kubanpress.ru, любая задержка более чем на пару минут заставляет преступников искать более легкую цель.

"Основная задача любого защитного устройства — создать шум или максимально затянуть процесс взлома, чтобы вору стало невыгодно продолжать", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Электронная защита и тактика пустого бака

Технологичный подход подразумевает установку датчика открытия на лючок бензобака, подключенного к сирене. Резкий звуковой сигнал в ночной тишине моментально спугивает грабителей. Некоторые водители предпочитают тактику минимизации остатков, заправляясь ровно на одну поездку, чтобы "улов" сливщиков был нулевым. Однако такой метод опасен для бензонасоса, который может выйти из строя из-за перегрева или попадания осадка со дна емкости.

Если хищение уже произошло, важно не запускать двигатель до полной проверки топливной системы. Злоумышленники могли оставить в баке мусор или повредить горловину. Необходимо зафиксировать инцидент в полиции, так как массовые заявления помогают патрулям быстрее обнаруживать точки сбыта краденого бензина. "С другой стороны, можно сказать с уверенностью и такое: захотят слить — сольют", — утверждает Крамаренко.

Ответы на популярные вопросы о защите бензобака

Поможет ли крышка с ключом на иномарке?

Да, это создаст дополнительное препятствие. Большинство воров ищут машины с открытыми лючками, чтобы не тратить время на подбор ключей или силовой взлом замка.

Безопасно ли ставить сетку в горловину самостоятельно?

Важно выбирать нержавеющую сталь и следить, чтобы ячейка была не менее 5 мм. В противном случае струя из пистолета на АЗС будет постоянно отстреливать обратно.

Как работает датчик открытия лючка?

Это простое реле на размыкание, которое при несанкционированном доступе замыкает цепь на клаксон или сирену. Решение дешевое, но крайне эффективное против ночных воров.

Стоит ли вызывать полицию из-за 10-20 литров?

Да, регистрация факта кражи обязательна. Это помогает правоохранительным органам составлять карту активности преступных групп и вычислять их маршруты.

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