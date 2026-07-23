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Костромская область: почти пятая часть пострадавших от укусов клещей оказались детьми

Россия » Центр » Кострома

В Костромской области за текущий эпидемический сезон зафиксировали более 10 тысяч случаев укусов клещей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в медицинские учреждения обратились 10 673 человека, из которых почти пятая часть — дети.

ОСТОРОЖНО КЛЕЩИ - Предупреждающий знак в лесу
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
ОСТОРОЖНО КЛЕЩИ - Предупреждающий знак в лесу
Показатель Значение / Кол-во
Всего обратившихся за помощью 10 673 чел.
Пострадавшие дети 1 873 чел.
Подтвержденный клещевой энцефалит 37 случаев (35 взрослых, 2 детей)
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) 46 случаев
Область акарицидной обработки 4 575,25 га

Для защиты населения власти используют два основных инструмента: вакцинацию и химическую обработку территорий. С начала года прививку от энцефалита сделали 8 757 жителей региона, включая 1 769 детей. Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что этот метод остается самым надежным способом избежать заражения вирусом.

Чтобы снизить риск укусов в зонах отдыха и парках, коммунальные службы обработали с помощью акарицидов более 4,5 тысячи гектаров земли.

"Призываем жителей использовать репелленты и проводить самоосмотры после прогулок в лесах", — сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Ответы на популярные вопросы

Помогает ли вакцинация от всех болезней, переносимых клещами?

Нет, прививка защищает только от клещевого вирусного энцефалита. Она не действует против боррелиоза (болезни Лайма), поэтому даже привитым людям нужно использовать средства защиты и осматривать кожу после прогулок.

Что делать, если заметили клеща на теле?

Рекомендуется максимально быстро и аккуратно извлечь насекомое и обратиться в медицинское учреждение для осмотра или сдачи клеща на анализ.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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