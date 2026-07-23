Костромская область: почти пятая часть пострадавших от укусов клещей оказались детьми

В Костромской области за текущий эпидемический сезон зафиксировали более 10 тысяч случаев укусов клещей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в медицинские учреждения обратились 10 673 человека, из которых почти пятая часть — дети.
|Показатель
|Значение / Кол-во
|Всего обратившихся за помощью
|10 673 чел.
|Пострадавшие дети
|1 873 чел.
|Подтвержденный клещевой энцефалит
|37 случаев (35 взрослых, 2 детей)
|Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)
|46 случаев
|Область акарицидной обработки
|4 575,25 га
Для защиты населения власти используют два основных инструмента: вакцинацию и химическую обработку территорий. С начала года прививку от энцефалита сделали 8 757 жителей региона, включая 1 769 детей. Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что этот метод остается самым надежным способом избежать заражения вирусом.
Чтобы снизить риск укусов в зонах отдыха и парках, коммунальные службы обработали с помощью акарицидов более 4,5 тысячи гектаров земли.
"Призываем жителей использовать репелленты и проводить самоосмотры после прогулок в лесах", — сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Нет, прививка защищает только от клещевого вирусного энцефалита. Она не действует против боррелиоза (болезни Лайма), поэтому даже привитым людям нужно использовать средства защиты и осматривать кожу после прогулок.
Рекомендуется максимально быстро и аккуратно извлечь насекомое и обратиться в медицинское учреждение для осмотра или сдачи клеща на анализ.
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