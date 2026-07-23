Госавтоинспекция Алтайского края зафиксировала рост числа ДТП на нерегулируемых перекрестках

В Алтайском крае запустили региональный этап кампании "Продвижение безопасности". Главная цель — снизить аварийность на перекрёстках, которые остаются самыми опасными участками дорог в регионе. Организаторы делают ставку не только на знание правил, но и на изменение привычек водителей и пешеходов.
Данные Госавтоинспекции показывают, что число аварий на пересечениях дорог растёт, хотя количество жертв постепенно снижается. Наибольший риск представляют нерегулируемые перекрёстки, где отсутствие светофоров часто приводит к фатальным ошибкам водителей.
|Показатель (за 2025 год)
|Всего на перекрёстках
|Нерегулируемые
|Количество ДТП
|640
|196
|Погибшие
|25
|11
|Раненые
|865
|286
За первую половину 2026 года ситуация остаётся напряжённой. Зафиксировано 273 ДТП на перекрёстках, из которых 197 произошли на нерегулируемых участках. Почти 60% всех аварий в этой категории случились из-за прямого нарушения правил проезда пересечений.
Помимо просветительской работы, регион обновляет техническую часть дорожной сети. Власти внедряют оборудование для автоматизации управления движением и анализа трафика.
"Сейчас мы находимся на этапе модернизации и внедрения оборудования… По итогам этого года мы должны оснастить все запланированные перекрестки необходимым оборудованием. Уже создан центр обработки данных, куда стекается вся актуальная информация", — заместитель министра транспорта Алтайского края Виктор Букатов.
По словам Букатова, полноценный запуск системы и анализ всех собранных данных планируют завершить к 2027 году.
Программа "Продвижение безопасности" рассчитана на разные возрастные группы. Вместо стандартных лекций планируют использовать интерактивные форматы:
Для молодёжи (14-18 лет) запустили конкурс видеороликов, а для взрослых организовали конкурс на базе "Авторадио". В информационную поддержку включили региональных блогеров и радиостанцию "Лайк-ФМ".
"Перекрёсток — это "конфликтная" точка дорожного движения, где цена невнимательности особенно высока… Кампания призвана сформировать у людей устойчивую привычку к соблюдению Правил дорожного движения и осторожности", — отметил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев.
Всего в кампании участвуют 40 регионов России с самым высоким уровнем аварийности на пересечениях. В масштабах страны проблема стоит остро: в 2025 году более трети всех ДТП произошли именно на перекрёстках.
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