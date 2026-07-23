Госавтоинспекция Алтайского края зафиксировала рост числа ДТП на нерегулируемых перекрестках

В Алтайском крае запустили региональный этап кампании "Продвижение безопасности". Главная цель — снизить аварийность на перекрёстках, которые остаются самыми опасными участками дорог в регионе. Организаторы делают ставку не только на знание правил, но и на изменение привычек водителей и пешеходов.

Фото: freepik is licensed under public domain Предотвращение лобового столкновения: тактика выживания на дороге

Статистика ДТП на перекрёстках

Данные Госавтоинспекции показывают, что число аварий на пересечениях дорог растёт, хотя количество жертв постепенно снижается. Наибольший риск представляют нерегулируемые перекрёстки, где отсутствие светофоров часто приводит к фатальным ошибкам водителей.

Показатель (за 2025 год) Всего на перекрёстках Нерегулируемые Количество ДТП 640 196 Погибшие 25 11 Раненые 865 286

За первую половину 2026 года ситуация остаётся напряжённой. Зафиксировано 273 ДТП на перекрёстках, из которых 197 произошли на нерегулируемых участках. Почти 60% всех аварий в этой категории случились из-за прямого нарушения правил проезда пересечений.

Модернизация инфраструктуры

Помимо просветительской работы, регион обновляет техническую часть дорожной сети. Власти внедряют оборудование для автоматизации управления движением и анализа трафика.

"Сейчас мы находимся на этапе модернизации и внедрения оборудования… По итогам этого года мы должны оснастить все запланированные перекрестки необходимым оборудованием. Уже создан центр обработки данных, куда стекается вся актуальная информация", — заместитель министра транспорта Алтайского края Виктор Букатов.

По словам Букатова, полноценный запуск системы и анализ всех собранных данных планируют завершить к 2027 году.

Как будет проходить кампания

Программа "Продвижение безопасности" рассчитана на разные возрастные группы. Вместо стандартных лекций планируют использовать интерактивные форматы:

Занятия в школах и автошколах;

Тематические площадки на городских фестивалях;

Акции непосредственно на оживлённых перекрёстках города.

Для молодёжи (14-18 лет) запустили конкурс видеороликов, а для взрослых организовали конкурс на базе "Авторадио". В информационную поддержку включили региональных блогеров и радиостанцию "Лайк-ФМ".

"Перекрёсток — это "конфликтная" точка дорожного движения, где цена невнимательности особенно высока… Кампания призвана сформировать у людей устойчивую привычку к соблюдению Правил дорожного движения и осторожности", — отметил начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев.

Всего в кампании участвуют 40 регионов России с самым высоким уровнем аварийности на пересечениях. В масштабах страны проблема стоит остро: в 2025 году более трети всех ДТП произошли именно на перекрёстках.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова