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Министерство лесного хозяйства Чувашии сообщило о ликвидации первого пожара сезона

Россия » Поволжье » Чебоксары

В Чувашии ликвидирован первый с начала года лесной пожар. Вечером 22 июля огонь вспыхнул на территории Сосновского участкового лесничества в Заволжье — в километре от популярной базы отдыха "Прометей". Загорелись сухая трава и лесная подстилка.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

Очаг площадью 200 квадратных метров засекли вовремя. На место выехали семь лесных пожарников и три единицы техники. Спустя два часа после сигнала огонь был полностью локализован и потушен. Угрозы для базы отдыха и жилых объектов не возникло.

Раннее начало пожарного сезона в регионе зафиксировано лишь в конце июля — нетипично поздно. Это говорит о эффективной профилактической работе лесной службы и благоприятной погодной конъюнктуре в первой половине лета.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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