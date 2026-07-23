Министерство лесного хозяйства Чувашии сообщило о ликвидации первого пожара сезона

В Чувашии ликвидирован первый с начала года лесной пожар. Вечером 22 июля огонь вспыхнул на территории Сосновского участкового лесничества в Заволжье — в километре от популярной базы отдыха "Прометей". Загорелись сухая трава и лесная подстилка.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Лесной пожар

Очаг площадью 200 квадратных метров засекли вовремя. На место выехали семь лесных пожарников и три единицы техники. Спустя два часа после сигнала огонь был полностью локализован и потушен. Угрозы для базы отдыха и жилых объектов не возникло.

Раннее начало пожарного сезона в регионе зафиксировано лишь в конце июля — нетипично поздно. Это говорит о эффективной профилактической работе лесной службы и благоприятной погодной конъюнктуре в первой половине лета.