В Якутске зафиксирован подъем уровня воды в Лене на фоне притока из реки Олекмы

Пик дождевого паводка в Якутске придется на четверг и пятницу, 23 и 24 июля. После этого уровень воды начнет постепенно спадать, сообщает заместитель начальника Якутского УГМС Татьяна Маршалик.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Река и мост в пасмурную погоду

Основной удар волны уже ощутили жители Зеленого луга и Даркылаха — там зафиксировали затопления. Ситуацию осложняет приток воды из реки Олекмы, где уровень остается высоким. Точно оценить мощность новой волны сейчас трудно, но она может удержать Лену в районе Якутска и пригородов на высокой отметке.

Последствия подъема воды уже затронули инфраструктуру города. В районе Даркылаха отключили три трансформаторные подстанции. Причал паромной переправы вторые сутки работает на аварийном питании.

Погода: жара и грозы

В ближайшие трое суток в Якутске и центральных районах республики будет стоять жара — от 25 до 30 градусов. Возможны кратковременные дожди.

К воскресенью (26 июля) и понедельнику (27 июля) погода испортится: прогнозируют ливни, грозы и сильный ветер. Похолодание в регионе начнется в середине следующей недели.

Экспертная проверка:

эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова