Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компания в Ачинском округе лишилась прав собственности на землю из-за её неиспользования
Миф о давлении официально опровергнут: рабочий способ укротить давление и спазм
Корица, имбирь и хрустящий орешек: рецепт из сливы, который заменит любые десерты
Стальной трос и звуковой удар: краснодарцы придумали, как сделать кражу топлива бесполезным делом
Костромская область: почти пятая часть пострадавших от укусов клещей оказались детьми
Авиасообщение России и ОАЭ расширится до пяти терминалов в Дубае, Абу-Даби, Шардже и Рас-эль-Хайме
Нейросеть отправляет всех к морю: почему ИИ всё чаще выбирает Сочи даже не для пляжного отдыха
Один бесплатный предмет заменит дорогие органайзеры: холодильник будет выглядеть как после уборки
Слух о талонах на бензин взорвал соцсети: за дефицитом топлива скрылась опасная афера

В Якутске зафиксирован подъем уровня воды в Лене на фоне притока из реки Олекмы

Россия » Дальний Восток » Якутск

Пик дождевого паводка в Якутске придется на четверг и пятницу, 23 и 24 июля. После этого уровень воды начнет постепенно спадать, сообщает заместитель начальника Якутского УГМС Татьяна Маршалик.

Река и мост в пасмурную погоду
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Река и мост в пасмурную погоду

Основной удар волны уже ощутили жители Зеленого луга и Даркылаха — там зафиксировали затопления. Ситуацию осложняет приток воды из реки Олекмы, где уровень остается высоким. Точно оценить мощность новой волны сейчас трудно, но она может удержать Лену в районе Якутска и пригородов на высокой отметке.

Последствия подъема воды уже затронули инфраструктуру города. В районе Даркылаха отключили три трансформаторные подстанции. Причал паромной переправы вторые сутки работает на аварийном питании.

Погода: жара и грозы

В ближайшие трое суток в Якутске и центральных районах республики будет стоять жара — от 25 до 30 градусов. Возможны кратковременные дожди.

К воскресенью (26 июля) и понедельнику (27 июля) погода испортится: прогнозируют ливни, грозы и сильный ветер. Похолодание в регионе начнется в середине следующей недели.

Экспертная проверка:
эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Время проверило их лучше рекламы: названы кроссоверы и внедорожники с ресурсом более 15 лет
Авто
Время проверило их лучше рекламы: названы кроссоверы и внедорожники с ресурсом более 15 лет
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Последние материалы
Министерство лесного хозяйства Чувашии сообщило о ликвидации первого пожара сезона
Ветеринары бьют тревогу: эти растения могут отправить собаку на операционный стол за считанные часы
Касабланка, Фес и Марракеш своим ходом: гид по реальным расходам на жилье, транспорт и еду
В Якутске зафиксирован подъем уровня воды в Лене на фоне притока из реки Олекмы
Головная боль не случайна: что скрывается за нормальным МРТ и почему таблетки не помогают
Город купил будущее, но достал прошлое: новые трамваи Екатеринбурга исчезли после старта сезона
Смена ролей на рынке авто: Volkswagen T-Roc из Китая заставил китайские кроссоверы потесниться
Горы пошли вниз: Крым накрыл мощный сель, трасса Ялта — Севастополь оказалась под ударом стихии
Границы в огне: поток иномарок через Дальний Восток внезапно достиг пугающих масштабов
Ижевск готовит сюрприз для горожан на берегу пруда: секретные объекты вскоре украсят обновленную набережную
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.