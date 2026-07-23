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Город купил будущее, но достал прошлое: новые трамваи Екатеринбурга исчезли после старта сезона

Россия » Урал » Екатеринбург

Екатеринбургский "Гортранс" столкнулся с парадоксальной ситуацией: новейшие трамваи, на закупку которых бюджет потратил 250 миллионов рублей, превратились в недвижимое имущество. Составы, вышедшие на линию в начале 2026 года, не продержались и полугода. С июня вагоны заперты в депо, а пассажиров по девятому маршруту снова возят громыхающие раритеты прошлого века.

Трамвай
Фото: https://www.mos.ru/mayor/themes/13243050/ by Фото: Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Трамвай

Ловушка техобслуживания

Причиной транспортного паралича стала банальная изношенность расходных материалов и конструктивные особенности эксплуатации. Водители депо сообщают, что новым вагонам экстренно требуется точка колесных пар. Без этой процедуры эксплуатация дорогостоящей техники на екатеринбургских рельсах невозможна. Стоимость работ оценивается в 1,2 миллиона рублей, что для предприятия в условиях дефицита средств стало неподъемной суммой.

Подобные проблемы в Свердловской области не редкость: ранее нарушение правил эксплуатации на железной дороге уже приводило к более серьезным последствиям. В случае с городским электротранспортом ситуация осложняется тем, что точка колес не входит в гарантийные обязательства производителя. Весь груз расходов лег на плечи муниципалитета.

"Проблема простоя техники за 250 миллионов из-за миллионного ремонта — это классический просчет в планировании жизненного цикла актива. При закупке импортных или сложных отечественных систем регионы часто забывают заложить в бюджет стоимость сервисного контракта, который не покрывается базовой гарантией", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Финансовый тупик мэрии

Трамваи — не единственные "узники" депо. Вместе с ними простаивают и новые троллейбусы, которые не могут выйти в рейс из-за необходимости регламентной замены масла. Пока чиновники ищут средства в бюджете, инфраструктура города продолжает испытывать колоссальные нагрузки. 

Объект Текущий статус
Новые трамваи Простой из-за необходимости точки колес (1,2 млн руб.)
Новые троллейбусы Простой из-за ожидания сервисного обслуживания (замена масла)
Маршрут №9 Обслуживается старым подвижным составом

В "Гортрансе" хранят молчание, отказываясь пояснять сроки возвращения техники на линии. Администрация Екатеринбурга также пока не предоставила оперативного ответа на запросы. Ситуация напоминает кризис в сельских районах области, где масштабные паводки обнулили усилия аграриев — там тоже приходится ждать экстренной помощи от вышестоящих бюджетов.

Ответы на популярные вопросы

Почему трамваи не чинят по гарантии?

Точка колес считается естественным износом в процессе эксплуатации, аналогично замене колодок в автомобиле, поэтому гарантия на эти работы не распространяется.

Сколько стоит восстановление одного вагона?

Стоимость работ только по колесным парам для двух составов оценивается примерно в 1,2 миллиона рублей без учета других расходных материалов.

Кто сейчас возит пассажиров?

На маршруты вернули старые чехословацкие вагоны Tatra, которые менее требовательны к качеству путей и обслуживанию.

Когда новые троллейбусы выйдут на линию?

Сроки зависят от выделения бюджетных лимитов на закупку технических жидкостей и проведение регламентных работ специалистами.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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