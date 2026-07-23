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Горы пошли вниз: Крым накрыл мощный сель, трасса Ялта — Севастополь оказалась под ударом стихии

Россия » Юг

Крымская природа вновь показала свой крутой нрав. Проливные дожди обрушили массу грязи и камней на стратегическую трассу Ялта — Севастополь. Стихия ударила сразу по трем точкам, заставив дорожников и спасателей работать в режиме аврала, чтобы не допустить транспортного коллапса на Южном берегу.

Крым, Ялта
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Крым, Ялта

Грязевой капкан: где сошел сель

Земля под Ялтой буквально "поплыла" после осадков. Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым, основные силы сейчас брошены на расчистку трех проблемных участков. Самая тяжелая ситуация сложилась на 25-м километре Южнобережного шоссе. Там сель перегородил проезжую часть, превратив асфальт в месиво из глины и щебня.

Неспокойно и в жилом секторе. В Симеизе на переулке Колхозном грунт сошел вплотную к участку дороги, создавая угрозу дальнейшего обрушения склона. Третий очаг зафиксирован в поселке Голубой Залив — там на трассу вынесло крупные камни, способные в щепки разнести подвеску любого легкового автомобиля.

"Сходы селей в этой части полуострова — прямое следствие переувлажнения почвы на фоне сложного рельефа. Если дренажные системы забиты мусором или не справляются с объемом воды, склон теряет устойчивость, и сотни тонн грунта устремляются вниз, на автодороги", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Дорожная механика: как едет транспорт

Несмотря на масштаб происшествия, движение полностью не перекрывали. Чтобы не отрезать Ялту от Севастополя, дорожные службы ввели реверсивную схему. Машины пропускают поочередно по одной полосе, пока на другой работает тяжелая спецтехника.

Точка инцидента Текущее состояние
Южнобережное шоссе, 25 км Реверсивное движение, идет расчистка полотна
Симеиз, пер. Колхозный Устранение сошедшего грунта
Голубой Залив Уборка крупных камней с проезжей части

Автомобилистам стоит учитывать, что из-за ограничений на трассе возникли заторы. Учитывая, что в регионе сохраняется сложная обстановка с безопасностью, лишнее время в пробках на открытых участках дорог добавляет нервозности туристам и местным жителям.

Климатические качели

Ситуация осложняется тем, что южные регионы России сейчас переживают период погодных аномалий. В то время как одни районы страдают от залповых ливней, в других фиксируют ценовые скачки на топливо, что косвенно бьет по логистике восстановительных работ.

"Мы наблюдаем рост частоты локальных опасных явлений. Резкие перепады температур и интенсивные осадки в горно-лесной зоне Крыма провоцируют сель. Это не разовый сбой, а новая нормальность, к которой инфраструктура полуострова должна адаптироваться через укрепление подпорных стен", — констатировал в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы

Закрыта ли трасса Ялта — Севастополь полностью?

Нет, движение сохранено в реверсивном режиме, однако пропускная способность дороги временно снижена.

Сколько участков пострадало от селя?

В официальных сводках МЧС фигурируют три конкретные точки в районе Южнобережного шоссе, Симеиза и Голубого Залива.

Есть ли пострадавшие среди людей?

На текущий момент информация о пострадавших или поврежденном транспорте не поступала, зафиксированы только завалы на дорогах.

Когда движение восстановят в полном объеме?

Работы ведутся оперативно, сроки зависят от погодных условий и вероятности повторных сходов грунта.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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