Такого еще не видели в Чувашии: масштабная ярмарка заставит по-новому оценить локальные бренды

В Чебоксарах с 25 июля по 1 августа на площади Речников пройдет V Всероссийский фестиваль "Зелёное золото России". Организатором выступила ассоциация "Сельхозэкспорт" при поддержке городской администрации.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Чебоксары, Чебоксарский залив

Мероприятие приурочили к Дню земледельца и скотовода. Программа объединяет выставку сельхозпродукции, тематические лекции, интерактивные площадки и мастер-классы. Завершит каждый день развлекательная и концертная программа.

Впервые в столице Чувашии откроется ярмарка "Сельхозэкспорт". На ней представят товары из разных субъектов РФ, включая местных производителей. Помимо торговых рядов, организаторы подготовили презентации агропродукции и площадки, посвященные здоровому образу жизни.

"Фестиваль "Зелёное золото России" — это не только возможность познакомиться с качественными продуктами и традициями сельского хозяйства, но и важный шаг к развитию сельскохозяйственного производства в регионе", — отметили организаторы.

Параметр Детали события Даты проведения 25 июля — 1 августа Место проведения Чебоксары, площадь Речников Ключевые активности Ярмарка "Сельхозэкспорт", выставки, лекции, мастер-классы

Событие призвано не только привлечь покупателей к локальным брендам, но и создать площадку для обмена опытом между аграриями разных регионов. Для жителей республики это способ оценить уровень развития местного АПК в сравнении с федеральными производителями.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов