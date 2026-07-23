В Чебоксарах с 25 июля по 1 августа на площади Речников пройдет V Всероссийский фестиваль "Зелёное золото России". Организатором выступила ассоциация "Сельхозэкспорт" при поддержке городской администрации.
Мероприятие приурочили к Дню земледельца и скотовода. Программа объединяет выставку сельхозпродукции, тематические лекции, интерактивные площадки и мастер-классы. Завершит каждый день развлекательная и концертная программа.
Впервые в столице Чувашии откроется ярмарка "Сельхозэкспорт". На ней представят товары из разных субъектов РФ, включая местных производителей. Помимо торговых рядов, организаторы подготовили презентации агропродукции и площадки, посвященные здоровому образу жизни.
"Фестиваль "Зелёное золото России" — это не только возможность познакомиться с качественными продуктами и традициями сельского хозяйства, но и важный шаг к развитию сельскохозяйственного производства в регионе", — отметили организаторы.
|Параметр
|Детали события
|Даты проведения
|25 июля — 1 августа
|Место проведения
|Чебоксары, площадь Речников
|Ключевые активности
|Ярмарка "Сельхозэкспорт", выставки, лекции, мастер-классы
Событие призвано не только привлечь покупателей к локальным брендам, но и создать площадку для обмена опытом между аграриями разных регионов. Для жителей республики это способ оценить уровень развития местного АПК в сравнении с федеральными производителями.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.