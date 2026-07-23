Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такого еще не видели в Чувашии: масштабная ярмарка заставит по-новому оценить локальные бренды
Молодежь больше не верит в сбережения: ипотека с минимальным взносом стала единственным выходом
Дороги превратились в ловушки: статистика по Алтайскому краю заставила власти принять меры
Опасность в каждом подходе: жара в тренажерном зале заставит пересмотреть подход к нагрузкам
Еще недавно сюда стояли очереди: в Петербурге продают знаковый автосалон с громкой историей
Природа Архангельской области диктует условия: государственные квоты ограничили добычу зверей
Тихоокеанский лосось на Сахалине исчезает: невидимый барьер разрушил привычные планы промысловиков
Крик организма о помощи: почему нельзя игнорировать внезапные приступы пота
Центр города окончательно задохнулся: в Кузнецке решили реализовать план советских времен

Центр Омска буквально заблокируют: водителям придется искать новые пути объезда с 30 июля

Россия » Сибирь » Омск

В Омске с вечера 30 июля до утра 3 августа перекроют ряд центральных улиц. Ограничения связаны с Сибирским международным марафоном, а также праздниками в честь Дня города и Дня Омской области.

Марафон в Москве
Фото: https://www.mos.ru/news/item/158684073/
Марафон в Москве
Период Закрытые участки и улицы
30 июля (19:00) — 3 августа (05:00) ул. Ленина, участки улиц Ивана Алексеева, Тарской и Банковского переулка
31 июля — 2 августа ул. Герцена (включая площадь Победы), отдельные части ул. Ленина
1 августа (05:00 — 14:00) Центр города: ул. Ленина, Лермонтова, Чкалова, Короленко, Тарская и Иртышская набережная

В зонах мероприятий парковку транспорта запретят. Водителям рекомендуют использовать для объезда улицы Интернациональную, Гагарина и проспект Карла Маркса.

Ранее стало известно, что к 2026 году маршрут Сибирского международного марафона изменится. Из-за масштабного ремонта дорог дистанцию в 42 км проложат по компактному безопасному кольцу в четыре круга.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Челябинская область
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Еда и рецепты
Забытая крупа вместо мяса: технология приготовления изменила представление о бюджетном ужине
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Новости Украины
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Последние материалы
Тихоокеанский лосось на Сахалине исчезает: невидимый барьер разрушил привычные планы промысловиков
Крик организма о помощи: почему нельзя игнорировать внезапные приступы пота
Центр города окончательно задохнулся: в Кузнецке решили реализовать план советских времен
Старые трубы больше не выдержат: масштабное обновление в Рязанской области изменит учебные будни
Смешно смотреть на ошибки: в Уфе примут жесткие меры к вывескам с кривым переводом
Финальный пакет вскрыл карты: ЕС ударил по банкам России и ввел новый потолок цен на нефть
Дорога превратилась в идеальное полотно: въезд в Брянск со стороны Смоленска изменил облик
Сотни тысяч рязанцев прошли проверку здоровья: массовое обследование изменило статистику региона навсегда
Сорняк превратился в настоящую угрозу: масштабная зачистка земель привела к жестким последствиям
Ночь обернулась трагедией: в Крыму после атаки выросло число погибших мирных жителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.