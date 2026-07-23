Центр Омска буквально заблокируют: водителям придется искать новые пути объезда с 30 июля

В Омске с вечера 30 июля до утра 3 августа перекроют ряд центральных улиц. Ограничения связаны с Сибирским международным марафоном, а также праздниками в честь Дня города и Дня Омской области.
|Период
|Закрытые участки и улицы
|30 июля (19:00) — 3 августа (05:00)
|ул. Ленина, участки улиц Ивана Алексеева, Тарской и Банковского переулка
|31 июля — 2 августа
|ул. Герцена (включая площадь Победы), отдельные части ул. Ленина
|1 августа (05:00 — 14:00)
|Центр города: ул. Ленина, Лермонтова, Чкалова, Короленко, Тарская и Иртышская набережная
В зонах мероприятий парковку транспорта запретят. Водителям рекомендуют использовать для объезда улицы Интернациональную, Гагарина и проспект Карла Маркса.
Ранее стало известно, что к 2026 году маршрут Сибирского международного марафона изменится. Из-за масштабного ремонта дорог дистанцию в 42 км проложат по компактному безопасному кольцу в четыре круга.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.