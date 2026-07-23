Центр Омска буквально заблокируют: водителям придется искать новые пути объезда с 30 июля

В Омске с вечера 30 июля до утра 3 августа перекроют ряд центральных улиц. Ограничения связаны с Сибирским международным марафоном, а также праздниками в честь Дня города и Дня Омской области.

Фото: https://www.mos.ru/news/item/158684073/ Марафон в Москве

Период Закрытые участки и улицы 30 июля (19:00) — 3 августа (05:00) ул. Ленина, участки улиц Ивана Алексеева, Тарской и Банковского переулка 31 июля — 2 августа ул. Герцена (включая площадь Победы), отдельные части ул. Ленина 1 августа (05:00 — 14:00) Центр города: ул. Ленина, Лермонтова, Чкалова, Короленко, Тарская и Иртышская набережная

В зонах мероприятий парковку транспорта запретят. Водителям рекомендуют использовать для объезда улицы Интернациональную, Гагарина и проспект Карла Маркса.

Ранее стало известно, что к 2026 году маршрут Сибирского международного марафона изменится. Из-за масштабного ремонта дорог дистанцию в 42 км проложат по компактному безопасному кольцу в четыре круга.