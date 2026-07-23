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Молодежь больше не верит в сбережения: ипотека с минимальным взносом стала единственным выходом

Россия » Урал

Большинство россиян начинают копить на собственное жилье только после 30 лет, а более половины опрошенных вообще не ставят себе такую цель. Такие данные приводят результаты исследования ГК "Гранель", о которых пишет "Север пресс".

пара в помещении
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пара в помещении

По данным опроса, чаще всего жители страны задумываются о покупке квартиры в возрасте 31-35 лет — так ответили 26% респондентов. Младшие группы менее активны: 17% начинают откладывать в 21-25 лет, 14% — в 26-30 лет. При этом лишь 13% участников опроса на текущий момент реально откладывают средства на покупку или первоначальный взнос по ипотеке. 54% признались, что целенаправленного накопления на жилье не ведут.

Возрастная группа Доля начинающих копить, %
21-25 лет 17
26-30 лет 14
31-35 лет 26

Исследование выявило и гендерные различия. После 30 лет активнее мужчины: аналитики связывают это с тем, что женщины чаще временно выпадают из трудовой деятельности из-за рождения и воспитания детей. Это сдвигает финансовое планирование и накопление первоначального взноса.

Стратегии достижения цели также расходятся. Около трети респондентов предпочли бы не тратить годы на накопления, а сразу оформить ипотеку с минимальным первым взносом. На помощь родителей рассчитывают 9%, а готовы копить пять лет и дольше — всего 5% опрошенных.

Югра в зоне доступности

На фоне общенациональной картины ХМАО‑Югра выглядит исключением. Несмотря на рост цен, автономный округ остается одним из самых доступных регионов для покупки жилья. По расчетам РИА Новости, семье с одним ребенком здесь можно накопить на квартиру площадью 60 кв. м менее чем за три года. Ранее регион уже занимал лидирующие позиции по числу оформленных ипотечных кредитов.

"Поздний старт накоплений — следствие сочетания высоких цен ипотечных ставок, роста стоимости квадратного метра и неопределенности доходов у молодежи. До 30 лет многие просто не имеют стабильного излишка для длительного сбережения, а аренда и текущие расходы съедают доход. Ипотека с минимальным взносом становится не выбором, а вынужденной необходимостью, что повышает долговую нагрузку домохозяйств. Ситуация в Югре уникальна: высокие зарплаты при относительно умеренных ценах на вторичном рынке создают редкий для страны сценарий, когда накопление реально обходит ипотеку по выгоде. Но это частный случай ресурсной экономики, а не системная практика", — эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков.
Экспертная проверка: эксперт по недвижимости и рынку жилья Артур Волков
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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