Молодежь больше не верит в сбережения: ипотека с минимальным взносом стала единственным выходом

Большинство россиян начинают копить на собственное жилье только после 30 лет, а более половины опрошенных вообще не ставят себе такую цель. Такие данные приводят результаты исследования ГК "Гранель", о которых пишет "Север пресс".
По данным опроса, чаще всего жители страны задумываются о покупке квартиры в возрасте 31-35 лет — так ответили 26% респондентов. Младшие группы менее активны: 17% начинают откладывать в 21-25 лет, 14% — в 26-30 лет. При этом лишь 13% участников опроса на текущий момент реально откладывают средства на покупку или первоначальный взнос по ипотеке. 54% признались, что целенаправленного накопления на жилье не ведут.
|Возрастная группа
|Доля начинающих копить, %
|21-25 лет
|17
|26-30 лет
|14
|31-35 лет
|26
Исследование выявило и гендерные различия. После 30 лет активнее мужчины: аналитики связывают это с тем, что женщины чаще временно выпадают из трудовой деятельности из-за рождения и воспитания детей. Это сдвигает финансовое планирование и накопление первоначального взноса.
Стратегии достижения цели также расходятся. Около трети респондентов предпочли бы не тратить годы на накопления, а сразу оформить ипотеку с минимальным первым взносом. На помощь родителей рассчитывают 9%, а готовы копить пять лет и дольше — всего 5% опрошенных.
На фоне общенациональной картины ХМАО‑Югра выглядит исключением. Несмотря на рост цен, автономный округ остается одним из самых доступных регионов для покупки жилья. По расчетам РИА Новости, семье с одним ребенком здесь можно накопить на квартиру площадью 60 кв. м менее чем за три года. Ранее регион уже занимал лидирующие позиции по числу оформленных ипотечных кредитов.
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