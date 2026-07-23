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Дороги превратились в ловушки: статистика по Алтайскому краю заставила власти принять меры

Россия » Сибирь » Барнаул

В Алтайском крае стартовал региональный этап всероссийской кампании "Продвижение безопасности". Главный фокус — перекрёстки: именно здесь концентрируется значительная часть всех дорожных аварий региона. Задача организаторов — не просто напомнить о правилах, а изменить поведение водителей, пешеходов и велосипедистов. Акцент сделан на осознанной бдительности и взаимном уважении.

Проекционный пешеходный переход
Фото: commons.wikimedia.org by Дибцев Александр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Проекционный пешеходный переход

Статистика: рост аварийности на фоне снижения тяжести последствий

По данным Госавтоинспекции, за прошедший год на перекрёстках края зафиксировано 640 ДТП — на 3,2% больше, чем годом ранее. При этом число погибших снизилось на 10,7% (25 человек), rannych — на 2,8% (865 человек). Растёт количество аварий, но снижается их тяжесть. Главной зоной риска остаются нерегулируемые перекрёстки. За год там произошло 196 ДТП, 11 человек погибли, 286 пострадали. В отсутствие светофора или регулировщика ошибка в оценке обстановки обходится особенно дорого. В текущем году за январь-июнь зафиксировано 273 ДТП на перекрёстках (+0,7% к прошлому году). Погибло 9 человек (-18,2%), пострадало 359 (-7,7%). На нерегулируемых перекрёстках — 197 аварий, 8 погибших и 249 раненых. На регулируемых — 76 ДТП, 1 погибший и 110 раненых. Основная причина — нарушение правил проезда перекрёстков: 163 ДТП (59,7% от общего числа), 7 погибших, 226 раненых.

Инфраструктура и поведение: два подхода к одной проблеме

На пресс-конференции, ставший стартом кампании, заговорили представители двух ведомств. Их подходы дополняют друг друга: один — про технику и данные, второй — про привычки и ценность жизни. Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Алтайскому краю полковник полиции Владислав Перцев поставил задачу сменить мотивацию:

"Перекрёсток — это "конфликтная" точка дорожного движения, где цена невнимательности особенно высока. Каждый участник — водитель, пешеход или велосипедист — несёт ответственность за то, что происходит на дороге рядом с ним. Кампания призвана сформировать у людей устойчивую привычку к соблюдению ПДД и осторожности: не из-за страха штрафа, а из-за понимания ценности каждой человеческой жизни. Уверен, что наши совместные усилия принесут реальный результат".

Заместитель министра транспорта края, начальник управления дорожного хозяйства Виктор Букатов рассказал о технической стороне:

"Сейчас мы находимся на этапе модернизации и внедрения оборудования, которое в будущем позволит настроить работу всей транспортной системы и получать реальные результаты. По итогам этого года мы должны оснастить все запланированные перекрёстки необходимым оборудованием. Уже создан центр обработки данных, куда стекается вся актуальная информация. Чтобы мы смогли всё проанализировать, система должна работать полноценно, это планируется сделать к 2027 году".

Как будет работать кампания

Мероприятия охватят образовательные организации всех уровней — от детских садов до автошкол, — площадки городских фестивалей и сами перекрёстки. Планируются интерактивные занятия, тематические площадки и просветительские акции прямо на перекрестках. Для старшеклассников 14-18 лет объявлен всероссийский конкурс видеоконтента с ценными призами. Для аудитории старше 18 лет пройдёт конкурс на "Авторадио". Информационную поддержку подключат популярные блогеры и радиостанция "Лайк-ФМ".

Федеральный масштаб

С июля по ноябрь кампания охватит 40 регионов страны с наиболее высоким уровнем аварийности на перекрёстках по итогам прошедшего года. Мероприятия пройдут во всех восьми федеральных округах. В каждом участнике запланирована пресс-конференция для официального старта местного этапа.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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