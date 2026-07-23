Еще недавно сюда стояли очереди: в Петербурге продают знаковый автосалон с громкой историей

В Санкт-Петербурге выставлен на продажу знаковый объект автомобильной недвижимости — здание на Витебском проспекте, где десятилетиями располагались флагманские салоны европейских и китайских марок. Бывший дилерский центр Audi, который в последние годы пытался адаптироваться под запросы рынка с помощью бренда Hongqi, окончательно закрыл двери для покупателей и теперь ищет нового владельца.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi SQ5 Sportback

История объекта: от немецкого люкса до китайского премиума

Здание на Витебском проспекте имеет богатую биографию, неразрывно связанную с развитием петербургского автобизнеса. Построенный около 20 лет назад, комплекс площадью 4,7 тысячи квадратных метров долгое время считался одной из ключевых точек присутствия бренда Audi в регионе. За время существования объекта им управляли крупнейшие игроки рынка: международный холдинг Inchcape, а также федеральные сети "Олимп" и "Ключавто".

"Такие объекты проектировались под очень жесткие стандарты конкретных марок. Проблема в том, что содержать здание площадью почти в пять тысяч "квадратов" при низком трафике крайне накладно. Вероятно, старая модель ведения бизнеса здесь просто перестала окупаться", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

В 2023 году на этой площадке произошла попытка перезапуска — здесь открылся шоурум китайской марки из "высшей лиги" Hongqi. Однако проект просуществовал недолго. Эксперты связывают это с перенасыщением рынка однотипными предложениями и сложностями в логистике, которые иногда возникают даже у крупных игроков, использующих морскую логистику для поставок.

Почему пустеют крупные автоцентры

Продажа дилерского центра в Петербурге — не единичный случай. Огромные стеклянные дворцы, которые возводились в начале 2000-х, сегодня становятся обузой. Современный покупатель все чаще уходит в онлайн или выбирает компактные мультибрендовые площадки. К тому же, инженерное состояние старых зданий требует регулярных вложений в техническое обслуживание, диагностику электронных систем и обновление коммуникаций.

"Техническая начинка дилерского центра двадцатилетней давности сегодня морально устарела. Новые китайские электромобили требуют совершенно иных мощностей и диагностического оборудования. Часто проще продать здание, чем переделывать его под современные реалии", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Перспективы площадки на Витебском

Площадь в 4,7 тысячи квадратных метров позволяет использовать объект не только по прямому назначению. Подобные здания часто перепрофилируют под складские комплексы, офисные центры или площадки для реализации спецтехники. Несмотря на статус бывшего премиального салона, здание на Витебском может заинтересовать инвесторов, готовых вложиться в глубокую реновацию или полное изменение целевого назначения земли.

"Для покупателя такого объекта важна не история брендов, которые там продавались, а юридическая чистота земли и возможность быстрой перепланировки. Если здание не имеет охранного статуса, как, например, памятник архитектуры, то новый владелец сможет распорядиться им максимально гибко", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Параметр Характеристика Локация Санкт-Петербург, Витебский проспект Общая площадь Около 4 700 кв. метров Возраст здания Пордяка 20 лет Предыдущие арендаторы Audi, Hongqi ("Олимп", Inchcape, "Ключавто")

Ответы на популярные вопросы

Почему салон Hongqi закрылся спустя год работы?

Это может быть связано с оптимизацией дилерской сети или несоответствием фактических продаж высоким затратам на содержание столь крупного объекта. Что может появиться на месте бывшего автоцентра Audi?

Здесь может открыться другой автосалон, сервисный центр, крупный магазин или офисное пространство после реконструкции. Как возраст здания влияет на его востребованность?

Объектам старше 15 лет часто требуется замена инженерных сетей и капитальный ремонт, что снижает их цену по сравнению с новыми комплексами. Кто выступает продавцом объекта?

Информация о нынешнем владельце в открытых источниках не уточняется, но объектом в разные годы управляли крупнейшие дилерские холдинги страны.

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