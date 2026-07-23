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Тихоокеанский лосось на Сахалине исчезает: невидимый барьер разрушил привычные планы промысловиков

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

Прогноз вылова тихоокеанской лососи на Сахалине в 2026 году составляет около 34 тысяч тонн. Это значительно ниже многолетних средних значений. Главную причину на пресс-конференции по организации лососевой путины назвали изменение природных условий: повышение температуры воды в Охотском море и климатическая цикличность. Подобная картина наблюдается и на Камчатке, где улов составил лишь долю от привычных 300 тысяч тонн.

Горбуша в естественной среде обитания
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Горбуша в естественной среде обитания

Почему рыба не заходит в реки

Министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко сослался на заключения ученых: снижение подходов связано с климатическими изменениями и естественной цикличностью. Для успешного нереста горбуше необходима температура воды 10-14 °C. По оперативным данным, у побережья Охотского море прогревается до 21 °C. Тепловая барьера физически не пускает рыбу к устьям. Вторичным, но важным фактором стало засушливое лето 2025 года. Низкий уровень воды в реках сделал нерестилища недоступными для части производителей. Ученые подчеркивают: ситуация необратимой не считается. Попадая в благоприятные условия, даже небольшое число производителей способно дать многочисленное потомство. Природный цикл снижения может длиться 10-20 лет, после чего популяция восстанавливается.

Как регион реагирует на слабый заход

Комиссия по регулированию добычи водных биоресурсов работает в режиме реального времени. Оперативные данные о заполняемости нерестилищ позволяют вводить дополнительные проходные дни — временно закрывая промысел, чтобы пропустить рыбу вверх по течению. Это единственный доступный рыболовству инструмент страховки будущих поколений при неблагоприятной океанологической обстановке.

"Повышение температуры поверхностного слоя воды в Охотском море — это не аномалия отдельного года, а устойчивая тенденция перестроения климатической системы Северного Тихого океана. Лосось — индикаторный вид: он реагирует на сдвиг термоклина и изменение пищевой базы быстрее, чем мы успеваем скорректировать прогнозы улова. Цикличность 10-20 лет, о которой говорят ученые, соответствует фазам Пацифического декадного осцилляции (PDO). Сейчас мы находимся в его теплой фазе, которая неблагоприятна для гидробионтов холодноводных комплексов. Ожидать быстрого возврата к "нормальным" 300 тысячам тонн на Камчатке, пока сохраняется текущий тепловой фон, нереалистично. Управление промыслом в таких условиях смещается с максимизации улова на обеспечение проходной способности — задачу чисто адаптивную, требующую ежедневных данных, а не годовых квот."

— пояснил климатолог Павел Лебедев.

Экспертная проверка: климатолог / синоптик Павел Лебедев
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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