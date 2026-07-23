Природа Архангельской области диктует условия: государственные квоты ограничили добычу зверей

В Архангельской области установили лимиты на добычу бурого медведя, выдры и барсука в предстоящем охотничьем сезоне. Квоты определили на основе данных государственного мониторинга, чтобы сохранить численность животных в регионе.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ожидание в лесу на закате

Вид животного Разрешенная добыча (особей) Дата открытия сезона Бурый медведь 1338 1 августа Барсук 105 15 августа Выдра 92 1 октября

"Соответствующие показатели согласованы с комиссией государственной экологической экспертизы. Основная цель — сохранение популяций и обеспечение рационального использования охотничьих ресурсов на территории Поморья", — пояснила министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Анна Шевелева.

По данным министерства, численность этих видов в регионе за последние годы не снижается. Установленные ограничения действуют как для закрепленных, так и для общедоступных охотничьих угодий.

"Количество по каждому виду определялось на основании государственного мониторинга охотничьих ресурсов", — отметил начальник отдела охраны животного мира министерства Николай Лукьяненко.

Ответы на популярные вопросы

Когда подавать заявление на добычу?

Специалисты минлеспрома принимают и регистрируют заявки не ранее чем за 14 календарных дней до начала сезона на конкретный вид животного.

Где посмотреть полный текст указа?

Документ с подробными лимитами опубликован на портале правовой информации.