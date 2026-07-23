Природа Архангельской области диктует условия: государственные квоты ограничили добычу зверей

В Архангельской области установили лимиты на добычу бурого медведя, выдры и барсука в предстоящем охотничьем сезоне. Квоты определили на основе данных государственного мониторинга, чтобы сохранить численность животных в регионе.
|Вид животного
|Разрешенная добыча (особей)
|Дата открытия сезона
|Бурый медведь
|1338
|1 августа
|Барсук
|105
|15 августа
|Выдра
|92
|1 октября
"Соответствующие показатели согласованы с комиссией государственной экологической экспертизы. Основная цель — сохранение популяций и обеспечение рационального использования охотничьих ресурсов на территории Поморья", — пояснила министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Анна Шевелева.
По данным министерства, численность этих видов в регионе за последние годы не снижается. Установленные ограничения действуют как для закрепленных, так и для общедоступных охотничьих угодий.
"Количество по каждому виду определялось на основании государственного мониторинга охотничьих ресурсов", — отметил начальник отдела охраны животного мира министерства Николай Лукьяненко.
Специалисты минлеспрома принимают и регистрируют заявки не ранее чем за 14 календарных дней до начала сезона на конкретный вид животного.
Документ с подробными лимитами опубликован на портале правовой информации.
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