Центр города окончательно задохнулся: в Кузнецке решили реализовать план советских времен

В Кузнецке планируют построить мост через железную дорогу, чтобы связать Южный и Западный микрорайоны. Глава города Виктор Агафонов сообщил об этом в прямом эфире 22 июля.
Потребность в новом переходе возникла из-за роста автопарка жителей: транспортные потоки перегрузили центр города, что привело к регулярным пробкам. Создание прямой связи между районами позволит разгрузить центральные улицы и сократить время в пути для автомобилистов.
"Идея поднималась еще в советские годы, но тогда так и не была реализована", — отметил глава города Виктор Агафонов.
Мэр уже осмотрел возможные участки строительства вместе со специалистами. Подготовка проектно-сметной документации начнется в следующем году.
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