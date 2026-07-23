Центр города окончательно задохнулся: в Кузнецке решили реализовать план советских времен

В Кузнецке планируют построить мост через железную дорогу, чтобы связать Южный и Западный микрорайоны. Глава города Виктор Агафонов сообщил об этом в прямом эфире 22 июля.

Фото: zaovad.ru by Пресс-служба АО «ВАД», https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Возведение путепроводов на Северном обходе Калининграда

Потребность в новом переходе возникла из-за роста автопарка жителей: транспортные потоки перегрузили центр города, что привело к регулярным пробкам. Создание прямой связи между районами позволит разгрузить центральные улицы и сократить время в пути для автомобилистов.

"Идея поднималась еще в советские годы, но тогда так и не была реализована", — отметил глава города Виктор Агафонов.

Мэр уже осмотрел возможные участки строительства вместе со специалистами. Подготовка проектно-сметной документации начнется в следующем году.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова