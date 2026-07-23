Старые трубы больше не выдержат: масштабное обновление в Рязанской области изменит учебные будни

В Рязанской области капитально ремонтируют 10 школ, четыре колледжа и шесть детских садов. Работы идут по нацпроектам "Молодежь и дети" и "Семья". Сейчас строители меняют инженерные сети и монтируют оборудование в учреждениях нескольких районов.
Обновление школ затронуло Рязань, Сасов, Михайловку, Кораблино, Сараев и Захарово. Колледжи модернизируют в областном центре и Рязанском округе. В детских садах Касимова, Скопина, Спасска-Рязанского и Рязани обновляют внутренние помещения, фасады и благоустраивают прилегающие дворы.
"Темпы работ сохраняются, графики соблюдаются, а качество исполнения соответствует установленным требованиям. Своевременная сдача всех объектов — наша приоритетная задача", — сообщила министр образования региона Ольга Прушковская.
Для родителей и учеников это означает замену старых труб и проводки, новые классы с современной мебелью и оборудованные игровые площадки. После завершения технических работ строители приступят к чистовой отделке помещений.
|Объект
|Количество (текущий год)
|Школы
|10
|Колледжи
|4
|Детские сады
|6
Ранее, в 2025 году, через эти же программы в области отремонтировали девять школ, один колледж и два детских сада.
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