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Старые трубы больше не выдержат: масштабное обновление в Рязанской области изменит учебные будни

Россия » Центр » Рязань

В Рязанской области капитально ремонтируют 10 школ, четыре колледжа и шесть детских садов. Работы идут по нацпроектам "Молодежь и дети" и "Семья". Сейчас строители меняют инженерные сети и монтируют оборудование в учреждениях нескольких районов.

Покраска стен
Фото: Pexels by Blue Bird, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Покраска стен

Обновление школ затронуло Рязань, Сасов, Михайловку, Кораблино, Сараев и Захарово. Колледжи модернизируют в областном центре и Рязанском округе. В детских садах Касимова, Скопина, Спасска-Рязанского и Рязани обновляют внутренние помещения, фасады и благоустраивают прилегающие дворы.

"Темпы работ сохраняются, графики соблюдаются, а качество исполнения соответствует установленным требованиям. Своевременная сдача всех объектов — наша приоритетная задача", — сообщила министр образования региона Ольга Прушковская.

Для родителей и учеников это означает замену старых труб и проводки, новые классы с современной мебелью и оборудованные игровые площадки. После завершения технических работ строители приступят к чистовой отделке помещений.

Объект Количество (текущий год)
Школы 10
Колледжи 4
Детские сады 6

Ранее, в 2025 году, через эти же программы в области отремонтировали девять школ, один колледж и два детских сада.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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