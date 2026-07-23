Смешно смотреть на ошибки: в Уфе примут жесткие меры к вывескам с кривым переводом

В Уфе начали проверку качества перевода вывесок на башкирский язык после критики первого вице-премьера правительства Башкирии Урала Кильсенбаева. Вопрос обсудили на оперативном совещании городской администрации под руководством исполняющего обязанности мэра Рустама Шарипова.
Глава города поручил Управлению торговли привести оформление вывесок к единому стандарту и оказать поддержку предпринимателям в правильном переводе названий на государственный язык республики.
"Большая просьба Управлению торговли обратить внимание на этот вопрос и привести все вывески к единообразию. Необходимо помогать предпринимателям, чтобы правильно переводили на башкирский язык", — отметил Рустам Шарипов.
Конкретный случай с ошибками в написании зафиксировали в Калининском районе Уфы. Заместитель главы администрации по соцвопросам Гуллярия Ялчикаева сообщила, что вывеску исправят в течение недели.
Для решения проблемы с некорректными текстами предложили использовать автоматизированную информационную систему "Башперевод". О возможностях платформы рассказал проректор по цифровой трансформации УУНиТ Айнур Хайбуллин.
Система переводит с русского на башкирский бланки, печати и вывески государственных органов, предприятий и коммерческих организаций. Главным преимуществом сервиса стал сертификат с электронной подписью: он подтверждает, что перевод прошел проверку терминологической службы республики и соответствует законам о языках народов и защите прав потребителей.
|Категория пользователя
|Условия перевода
|Органы власти и местного самоуправления
|Бесплатно (по официальному письму)
|Коммерческие организации и бизнес
|На платной основе
Зарегистрироваться в АИС "БашПеревод" можно через портал "Госуслуги".
Использовать систему "Башперевод". Сертификат с электронной подписью, который выдает сервис, служит юридическим подтверждением правомочности текста и его соответствия языковым нормам.
Для коммерческих организаций услуги системы предоставляются на платной основе.
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