Смешно смотреть на ошибки: в Уфе примут жесткие меры к вывескам с кривым переводом

В Уфе начали проверку качества перевода вывесок на башкирский язык после критики первого вице-премьера правительства Башкирии Урала Кильсенбаева. Вопрос обсудили на оперативном совещании городской администрации под руководством исполняющего обязанности мэра Рустама Шарипова.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Расклейщик объявлений

Глава города поручил Управлению торговли привести оформление вывесок к единому стандарту и оказать поддержку предпринимателям в правильном переводе названий на государственный язык республики.

"Большая просьба Управлению торговли обратить внимание на этот вопрос и привести все вывески к единообразию. Необходимо помогать предпринимателям, чтобы правильно переводили на башкирский язык", — отметил Рустам Шарипов.

Конкретный случай с ошибками в написании зафиксировали в Калининском районе Уфы. Заместитель главы администрации по соцвопросам Гуллярия Ялчикаева сообщила, что вывеску исправят в течение недели.

Цифровой инструмент для точного перевода

Для решения проблемы с некорректными текстами предложили использовать автоматизированную информационную систему "Башперевод". О возможностях платформы рассказал проректор по цифровой трансформации УУНиТ Айнур Хайбуллин.

Система переводит с русского на башкирский бланки, печати и вывески государственных органов, предприятий и коммерческих организаций. Главным преимуществом сервиса стал сертификат с электронной подписью: он подтверждает, что перевод прошел проверку терминологической службы республики и соответствует законам о языках народов и защите прав потребителей.

Категория пользователя Условия перевода Органы власти и местного самоуправления Бесплатно (по официальному письму) Коммерческие организации и бизнес На платной основе

Зарегистрироваться в АИС "БашПеревод" можно через портал "Госуслуги".

Ответы на популярные вопросы

Как бизнес может гарантировать правильность перевода?

Использовать систему "Башперевод". Сертификат с электронной подписью, который выдает сервис, служит юридическим подтверждением правомочности текста и его соответствия языковым нормам.

Кто оплачивает перевод вывесок для предпринимателей?

Для коммерческих организаций услуги системы предоставляются на платной основе.

Экспертная проверка: политолог / аналитик местного самоуправления политолог / аналитик местного самоуправления Владимир Орлов