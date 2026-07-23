Сотни тысяч рязанцев прошли проверку здоровья: массовое обследование изменило статистику региона навсегда

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Россия » Центр » Рязань

Почти каждый третий житель Рязанской области прошел диспансеризацию в первой половине 2026 года. Всего обследование посетили 391 тысяча человек. Данные по выявленным заболеваниям опубликовал министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

диспансеризация
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
диспансеризация
Группа заболеваний Количество случаев
Болезни сердца и сосудов (гипертония, ишемия) 13 317
Эндокринные нарушения (в т. ч. сахарный диабет) 10 882
Болезни органов пищеварения (гастриты, язвы) 10 855
Новообразования (в т. ч. онкология) 8 085

Лидерами по количеству новых диагнозов стали сердечно-сосудистые патологии. Врачи подчеркивают, что своевременное обнаружение гипертонии или ишемии позволяет избежать инсультов и смертей. Второе место заняли нарушения эндокринной системы: у 2 494 пациентов подтвердился сахарный диабет.

Онкоскрининг помог выявить 1 500 случаев рака. Ранний старт терапии в таких ситуациях напрямую влияет на шансы пациента на выздоровление. Проблемы с пищеварением, включая панкреатиты и язвы, зафиксировали у 10 855 человек.

"Почти 7,2 тыс. случаев — это симптомы без четкого диагноза (усталость, боли, отклонения в анализах). Многие из них — признаки хронических болезней", — пояснил министр здравоохранения Александр Пшенников.

Для жителей области обследование остается бесплатным. Записаться на прием можно в поликлинике по месту жительства.

Ответы на популярные вопросы

Как пройти диспансеризацию?

Нужно обратиться в регистратуру своей поликлиники или записаться через электронные сервисы здравоохранения. Процедура бесплатна.

Что делать, если анализы плохие, но диагноза нет?

Не игнорировать такие результаты. Симптомы вроде постоянной усталости или легких болей часто указывают на начало хронического заболевания, которое легче лечить на старте.

Экспертная проверка:
специалист по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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