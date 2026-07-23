Почти каждый третий житель Рязанской области прошел диспансеризацию в первой половине 2026 года. Всего обследование посетили 391 тысяча человек. Данные по выявленным заболеваниям опубликовал министр здравоохранения региона Александр Пшенников.
|Группа заболеваний
|Количество случаев
|Болезни сердца и сосудов (гипертония, ишемия)
|13 317
|Эндокринные нарушения (в т. ч. сахарный диабет)
|10 882
|Болезни органов пищеварения (гастриты, язвы)
|10 855
|Новообразования (в т. ч. онкология)
|8 085
Лидерами по количеству новых диагнозов стали сердечно-сосудистые патологии. Врачи подчеркивают, что своевременное обнаружение гипертонии или ишемии позволяет избежать инсультов и смертей. Второе место заняли нарушения эндокринной системы: у 2 494 пациентов подтвердился сахарный диабет.
Онкоскрининг помог выявить 1 500 случаев рака. Ранний старт терапии в таких ситуациях напрямую влияет на шансы пациента на выздоровление. Проблемы с пищеварением, включая панкреатиты и язвы, зафиксировали у 10 855 человек.
"Почти 7,2 тыс. случаев — это симптомы без четкого диагноза (усталость, боли, отклонения в анализах). Многие из них — признаки хронических болезней", — пояснил министр здравоохранения Александр Пшенников.
Для жителей области обследование остается бесплатным. Записаться на прием можно в поликлинике по месту жительства.
Нужно обратиться в регистратуру своей поликлиники или записаться через электронные сервисы здравоохранения. Процедура бесплатна.
Не игнорировать такие результаты. Симптомы вроде постоянной усталости или легких болей часто указывают на начало хронического заболевания, которое легче лечить на старте.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.