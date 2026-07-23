Дорога превратилась в идеальное полотно: въезд в Брянск со стороны Смоленска изменил облик

В Брянском районе завершили ремонт участка автодороги "Брянск — Смоленск" — Бежица. Работы выполнены по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Обновлен участок длиной около километра — это кратчайший въезд в областной центр со стороны Смоленска и часть опорной сети дорог региона.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строительство дороги

Подрядчики уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, привели в порядок примыкания и пересечения. На проезжей части установлены новые знаки и нанесена четкая разметку. Объект готовят к вводу в эксплуатацию.

Трасса связывает Брянск с близлежащими населёнными пунктами и федеральной магистралью Р-120. Обновление повысило комфорт перемещения не только для жителей города, но и для транзитного транспорта, укрепив связность всей дорожной сети области.

Ранее в Советском районе Брянска к середине августа планируется отремонтировать улицу Калинина.