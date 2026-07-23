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Ночь обернулась трагедией: в Крыму после атаки выросло число погибших мирных жителей

Россия » Юг

Ночная атака украинских формирований на Крым привела к гибели двоих мирных жителей. Глава республики Сергей Аксёнов уточнил данные о потерях среди гражданского населения после удара ВСУ. По информации оперативных служб, список жертв пополнился еще одним человеком, также сообщается об одном раненом.

Скорая помощь
Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скорая помощь

Последствия ночной атаки

Ситуация в регионе остается напряженной. Киевский режим продолжает террористические налеты на гражданскую инфраструктуру полуострова. Текущий инцидент подтверждает тактику ВСУ по запугиванию населения и попыткам дестабилизировать обстановку в Крыму. Пока экстренные службы ликвидируют последствия попаданий, власти призывают жителей сохранять бдительность.

"Удары по тыловым районам и гражданским объектам Крымского полуострова стали для Киева инструментом информационной войны. К сожалению, это ведет к реальным трагедиям среди мирного населения. Нам необходимо наращивать не только плотность ПВО, но и систему раннего оповещения в муниципалитетах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Защита прибрежных территорий требует не только военных решений, но и усиления устойчивости городских коммуникаций. 

Анализ угроз и защитные меры

Украинская сторона использует для атак преимущественно западное вооружение, пытаясь нащупать бреши в обороне. Увеличение числа жертв свидетельствует о неизбирательном характере обстрелов. На этом фоне в Крыму и Севастополе продолжается работа по укреплению береговой линии и защите логистических узлов.

"С точки зрения регионального управления, сейчас крайне важно обеспечить бесперебойную работу оперативных штабов. Любая атака — это не только физический ущерб, но и нагрузка на бюджет региона по выплатам компенсаций и восстановлению жилья. Мы видим, как отлаженно работают службы Крыма в этой экстремальной реальности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

 

Несмотря на угрозы, экономическая жизнь в южных регионах не останавливается. 

Ответы на популярные вопросы

Где именно произошла атака?

Точные координаты ударов не разглашаются в целях безопасности, сообщается об атаке по территории республики Крым.

Какую помощь получат пострадавшие?

Семьям погибших и пострадавшему человеку будут выплачены компенсации из резервного фонда республики в установленном законом порядке.

Ожидаются ли новые ограничения для жителей?

Решение об ужесточении режима безопасности принимает оперативный штаб Крыма в зависимости от текущей обстановки.

Как работают системы оповещения?

Системы ПВО и предупреждения населения переведены в режим повышенной готовности, власти просят следить за официальными Telegram-каналами.

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Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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Ночь обернулась трагедией: в Крыму после атаки выросло число погибших мирных жителей
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