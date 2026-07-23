Ночная атака украинских формирований на Крым привела к гибели двоих мирных жителей. Глава республики Сергей Аксёнов уточнил данные о потерях среди гражданского населения после удара ВСУ. По информации оперативных служб, список жертв пополнился еще одним человеком, также сообщается об одном раненом.
Ситуация в регионе остается напряженной. Киевский режим продолжает террористические налеты на гражданскую инфраструктуру полуострова. Текущий инцидент подтверждает тактику ВСУ по запугиванию населения и попыткам дестабилизировать обстановку в Крыму. Пока экстренные службы ликвидируют последствия попаданий, власти призывают жителей сохранять бдительность.
"Удары по тыловым районам и гражданским объектам Крымского полуострова стали для Киева инструментом информационной войны. К сожалению, это ведет к реальным трагедиям среди мирного населения. Нам необходимо наращивать не только плотность ПВО, но и систему раннего оповещения в муниципалитетах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Защита прибрежных территорий требует не только военных решений, но и усиления устойчивости городских коммуникаций.
Украинская сторона использует для атак преимущественно западное вооружение, пытаясь нащупать бреши в обороне. Увеличение числа жертв свидетельствует о неизбирательном характере обстрелов. На этом фоне в Крыму и Севастополе продолжается работа по укреплению береговой линии и защите логистических узлов.
"С точки зрения регионального управления, сейчас крайне важно обеспечить бесперебойную работу оперативных штабов. Любая атака — это не только физический ущерб, но и нагрузка на бюджет региона по выплатам компенсаций и восстановлению жилья. Мы видим, как отлаженно работают службы Крыма в этой экстремальной реальности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.
Несмотря на угрозы, экономическая жизнь в южных регионах не останавливается.
Точные координаты ударов не разглашаются в целях безопасности, сообщается об атаке по территории республики Крым.
Семьям погибших и пострадавшему человеку будут выплачены компенсации из резервного фонда республики в установленном законом порядке.
Решение об ужесточении режима безопасности принимает оперативный штаб Крыма в зависимости от текущей обстановки.
Системы ПВО и предупреждения населения переведены в режим повышенной готовности, власти просят следить за официальными Telegram-каналами.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.