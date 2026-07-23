Многоэтажки больше не в моде: ситуация в Хабаровском крае создала новый разрыв в показателях

За первую половину 2026 года в Хабаровском крае сдали 237 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили в региональном правительстве. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строящийся дом

Основной объем пришелся на частный сектор: индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составило 124 тысячи "квадратов". Многоквартирные дома дали еще 113 тысяч квадратных метров.

Показатель Значение (кв. м) Введено жилья за I полугодие 2026 237 000 Из них ИЖС 124 000 Из них многоквартирные дома 113 000 Годовой план (соглашение с Минстроем РФ) от 520 000

Сейчас регион выполнил годовой план на 45,6%. В прошлом году темпы были выше: край перевыполнил задачу на 6%, сдав в общей сложности 558 тысяч квадратных метров жилья.

География застройки

Центром многоэтажного строительства остается Хабаровск. Сейчас застройщики активно осваивают северную часть города. Помимо столицы края, новые дома растут в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Бикине и Хабаровском муниципальном районе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов