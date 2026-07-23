Многоэтажки больше не в моде: ситуация в Хабаровском крае создала новый разрыв в показателях

За первую половину 2026 года в Хабаровском крае сдали 237 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили в региональном правительстве. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
Основной объем пришелся на частный сектор: индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составило 124 тысячи "квадратов". Многоквартирные дома дали еще 113 тысяч квадратных метров.
|Показатель
|Значение (кв. м)
|Введено жилья за I полугодие 2026
|237 000
|Из них ИЖС
|124 000
|Из них многоквартирные дома
|113 000
|Годовой план (соглашение с Минстроем РФ)
|от 520 000
Сейчас регион выполнил годовой план на 45,6%. В прошлом году темпы были выше: край перевыполнил задачу на 6%, сдав в общей сложности 558 тысяч квадратных метров жилья.
Центром многоэтажного строительства остается Хабаровск. Сейчас застройщики активно осваивают северную часть города. Помимо столицы края, новые дома растут в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Бикине и Хабаровском муниципальном районе.
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