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Многоэтажки больше не в моде: ситуация в Хабаровском крае создала новый разрыв в показателях

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

За первую половину 2026 года в Хабаровском крае сдали 237 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили в региональном правительстве. Работы идут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

Строящийся дом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строящийся дом

Основной объем пришелся на частный сектор: индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составило 124 тысячи "квадратов". Многоквартирные дома дали еще 113 тысяч квадратных метров.

Показатель Значение (кв. м)
Введено жилья за I полугодие 2026 237 000
Из них ИЖС 124 000
Из них многоквартирные дома 113 000
Годовой план (соглашение с Минстроем РФ) от 520 000

Сейчас регион выполнил годовой план на 45,6%. В прошлом году темпы были выше: край перевыполнил задачу на 6%, сдав в общей сложности 558 тысяч квадратных метров жилья.

География застройки

Центром многоэтажного строительства остается Хабаровск. Сейчас застройщики активно осваивают северную часть города. Помимо столицы края, новые дома растут в Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Бикине и Хабаровском муниципальном районе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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