Сорняк превратился в настоящую угрозу: масштабная зачистка земель привела к жестким последствиям

В регионе завершился первый этап борьбы с борщевиком Сосновского в этом сезоне. По данным регионального правительства, обработано более 1000 гектаров государственных и муниципальных земель.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Борьба с борщевиком

Уже запущен второй этап работ, который продлится до конца сентября. Главная задача — не допустить засемянивание и дальнейшее распространение опасного сорняка на новых территориях.

На частных землях ответственность за уничтожение борщевика лежит на владельцах. За бездействие установлены существенные штрафы: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических — до 700 тысяч рублей.