В регионе завершился первый этап борьбы с борщевиком Сосновского в этом сезоне. По данным регионального правительства, обработано более 1000 гектаров государственных и муниципальных земель.
Уже запущен второй этап работ, который продлится до конца сентября. Главная задача — не допустить засемянивание и дальнейшее распространение опасного сорняка на новых территориях.
На частных землях ответственность за уничтожение борщевика лежит на владельцах. За бездействие установлены существенные штрафы: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических — до 700 тысяч рублей.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.