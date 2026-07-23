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Страшный диагноз перестал быть приговором: на Сахалине внедрили технологии ведущих клиник страны

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске открылась ежегодная научно-практическая конференция "Заря Востока". На два дня на остров приехали ведущие онкологи страны — профессора из Москвы и Томска. Главная цель: обменяться опытом с коллегами и показать современные техники операций, которых у сахалинских врачей пока нет в арсенале или которые требуют отточки.

Онкобольной
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Онкобольной

Мероприятие входит в программу "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Но за бюрократическим языком стоит конкретная задача: сделать так, чтобы сахалинцам и курильчанам не пришлось платить за билет на материк ради операции.

Без выезда на материк

Еще несколько лет назад диагноз "рак" для жителя острова часто означал перелет во Владивосток, Хабаровск или Москву. Сейчас логистика поменялась. Сахалинский областной онкодиспансер оснащен так, что позволяет выполнять весь спектр операций. Более того: на Сахалин теперь приезжают оперироваться пациенты из других регионов Дальнего Востока.

"Стремимся к тому, чтобы сахалинцы и курильчане получали современную медицинскую помощь в родном регионе. Мы последовательно развиваем онкологическую службу, оснащаем учреждения оборудованием и приглашаем ведущих специалистов страны", — отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Заместитель главного врача диспансера Эдуард Винарский добавил, что конференция проходит ежегодно и держит уровень хирургии на высоте. По его словам, на каждом из восьми мастер-классов планируется по две-три операции. Эксперты демонстрируют техники, которыми местные специалисты либо не владеют, либо хотят улучшить.

Эндоскопия вместо шва

Ключевая тема этого года — хирургия опухолей головы и шеи. Помимо урологических и маммологических операций, сахалинцы освоят малоинвазивное удаление опухолей полости носа. Доступ через эндоскоп позволяет избежать заметных косметических дефектов — для пациента это критично.

"Носовая полость отличается интенсивным кровоснабжением, поэтому хирург должен действовать максимально точно и бережно, сохраняя здоровые ткани", — пояснил заведующий отделением опухолей головы и шеи НИИ онкологии Томского НИМЦ, доктор медицинских наук Денис Кульбакин.

Мастер-классы из операционных транслируются в режиме реального времени коллегам из регионов Дальнего Востока и Сибири. Помимо практики, участников ждет теоретическая часть с разбором актуальных вопросов онкологии.

Экспертное мнение

Федеральные национальные проекты в здравоохранении часто критикуют за формализм: купили томограф — поставили галочку, а врача нет. Ситуация на Сахалине показывает другой сценарий: оборудование приезжает вместе с компетенциями.

"Здесь работает правильная логика: инфраструктура не создается в вакууме. Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" на Дальнем Востоке решает не только задачу закупки аппаратуры, но и задачу кадрового голода. Приезд федеральных профessorов — это не разовый мастер-класс, а механизм перевода передовых технологий в повседневную практику изолированной территорий. Для островного региона, где логистика пациента стоит дорого и занимает время, возможность сделать сложную эндоскопическую операцию на месте — это прямое снижение летальности и инвалидности. Деньги из федерального бюджета возвращаются в виде сохраненных жизней и невывозных пациентов", — отметил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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