В Междуреченске (Кемеровская область) 22 июля около 17:00 очевидцы зафиксировали водяной смерч над рекой Томь. Явление продолжилось несколько минут.
Свидетели сняли на видео, как воронка движется по водной глади и за считанные секунды достигает берега. По оценке очевидцев, смерч был слабым. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.
Водяные смерчи в Кузбассе фиксируются редко, но периодически наблюдаются в жаркие летние дни при прохождении холодных фронтов. Службы МЧС по региону сообщений о чрезвычайной ситуации не распространяли.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.