Невероятный случай в Междуреченске: мощный вихрь над водой заставил очевидцев хвататься за камеры

В Междуреченске (Кемеровская область) 22 июля около 17:00 очевидцы зафиксировали водяной смерч над рекой Томь. Явление продолжилось несколько минут.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Огромный водоворот

Свидетели сняли на видео, как воронка движется по водной глади и за считанные секунды достигает берега. По оценке очевидцев, смерч был слабым. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Водяные смерчи в Кузбассе фиксируются редко, но периодически наблюдаются в жаркие летние дни при прохождении холодных фронтов. Службы МЧС по региону сообщений о чрезвычайной ситуации не распространяли.