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Древние орнаменты захватили Дербент: городские кварталы превратились в живой холст для тысяч глаз

Россия » Юг » Махачкала

Более 10 тысяч человек посетили фестиваль "Ковровый код Дагестана" в Дербенте. Мероприятие прошло на улице Керима Мамедбекова, где исторически располагался городской ковровый рынок.

Ковры
Фото: www.flickr.com by Николас Бабаян, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ковры

Проект организовал Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник при поддержке Министерства культуры республики. Фестиваль собрал мастеров из Дербента, Дагогней, а также Агульского, Ахтынского, Табасаранского, Сулейман-Стальского, Хивского районов.

На ярмарке представили основные виды дагестанского ткачества: безворсовые сумахи ручной работы и тонкие килимы. Посетители могли увидеть редкие орнаменты и проследить весь процесс создания изделий. Для атмосферы погружения организовали ретро-фотозоны, имитирующие советские интерьеры.

"Сегодня мы показываем гостям и жителям города не просто ковры, а живую историю Дагестана, которую невозможно подделать", — отметил директор Дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев.

Передача ремесла и образовательная часть

Организаторы сделали акцент на обучении молодежи. На площадке "Юный ковровщик" ученики школ искусств и домов детского творчества учили детей завязывать узлы и создавать традиционные узоры.

Культурную программу дополнили:

  • лекции по истории орнаментов и развитию ткачества;
  • национальные подворья;
  • пленэр художников от Республиканского дома народного творчества;
  • выступления ансамбля "Дербент" и оркестра Дербентского музыкального училища.
Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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