Древние орнаменты захватили Дербент: городские кварталы превратились в живой холст для тысяч глаз

Более 10 тысяч человек посетили фестиваль "Ковровый код Дагестана" в Дербенте. Мероприятие прошло на улице Керима Мамедбекова, где исторически располагался городской ковровый рынок.
Проект организовал Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник при поддержке Министерства культуры республики. Фестиваль собрал мастеров из Дербента, Дагогней, а также Агульского, Ахтынского, Табасаранского, Сулейман-Стальского, Хивского районов.
На ярмарке представили основные виды дагестанского ткачества: безворсовые сумахи ручной работы и тонкие килимы. Посетители могли увидеть редкие орнаменты и проследить весь процесс создания изделий. Для атмосферы погружения организовали ретро-фотозоны, имитирующие советские интерьеры.
Организаторы сделали акцент на обучении молодежи. На площадке "Юный ковровщик" ученики школ искусств и домов детского творчества учили детей завязывать узлы и создавать традиционные узоры.
Культурную программу дополнили:
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