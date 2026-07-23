Древние орнаменты захватили Дербент: городские кварталы превратились в живой холст для тысяч глаз

Более 10 тысяч человек посетили фестиваль "Ковровый код Дагестана" в Дербенте. Мероприятие прошло на улице Керима Мамедбекова, где исторически располагался городской ковровый рынок.

Фото: www.flickr.com by Николас Бабаян, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ковры

Проект организовал Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник при поддержке Министерства культуры республики. Фестиваль собрал мастеров из Дербента, Дагогней, а также Агульского, Ахтынского, Табасаранского, Сулейман-Стальского, Хивского районов.

На ярмарке представили основные виды дагестанского ткачества: безворсовые сумахи ручной работы и тонкие килимы. Посетители могли увидеть редкие орнаменты и проследить весь процесс создания изделий. Для атмосферы погружения организовали ретро-фотозоны, имитирующие советские интерьеры.

"Сегодня мы показываем гостям и жителям города не просто ковры, а живую историю Дагестана, которую невозможно подделать", — отметил директор Дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев.

Передача ремесла и образовательная часть

Организаторы сделали акцент на обучении молодежи. На площадке "Юный ковровщик" ученики школ искусств и домов детского творчества учили детей завязывать узлы и создавать традиционные узоры.

Культурную программу дополнили:

лекции по истории орнаментов и развитию ткачества;

национальные подворья;

пленэр художников от Республиканского дома народного творчества;

выступления ансамбля "Дербент" и оркестра Дербентского музыкального училища.

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева