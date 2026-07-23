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Собрали чемоданы за три дня: такая привычка жителей ДФО перекроила рынок жилья

Россия » Дальний Восток » Якутск

Жители Дальнего Востока всё чаще выбирают формат "спонтанных" поездок: решение о выезде принимают максимум за три дня. Согласно данным Авито, такой подход стал привычным для 64% респондентов из ДФО. В основном на такие путешествия тратят от 10 до 30 тысяч рублей.

Бронирование отеля
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бронирование отеля

Для регионов с огромными расстояниями и сложной логистикой короткие поездки без планирования обычно означают либо перемещение внутри своего субъекта, либо перелеты в соседние крупные центры. В восточной части страны спрос на незапланированное бронирование квартир растет быстрее всего: Сахалинская область и Тыва прибавили 18%, Магаданская область — 12%, Якутия — 8%.

Бюджет и мотивация жителей ДФО

Для многих жителей региона спонтанный выезд — это способ сменить обстановку, не тратя недели на изучение маршрутов. Бюджет таких поездок распределился следующим образом:

Сумма расходов Доля опрошенных из ДФО
до 10 000 рублей 30%
от 10 000 до 30 000 рублей 32%
от 30 000 до 50 000 рублей 22%

Импульсом к поездке часто служат социальные сети или реклама. Каждый шестой путешественник из ДФО признает, что идея уехать пришла после увиденного поста. Информацию и варианты жилья чаще всего находят на маркетплейсах, сайтах с объявлениями (по 27%) и видеоплатформах.

Стоимость жилья и тренды бронирования

Выбор жилья зависит от состава компании. Для семейных или дружеских выездов выбирают загородные дома — их бронируют в среднем за 8600 рублей в сутки (обычно на двое). В этом сегменте резко вырос интерес к глэмпингам (+74%) и гостевым домам (+176%). Самым доступным вариантом остаются дачи: средний чек там составляет 6400 рублей.

Те, кто едет вдвоем или один, чаще снимают квартиры. Средняя стоимость суток — 3500 рублей. Основной спрос сосредоточен на студиях и однокомнатных квартирах (81% всех броней). Студии обходятся чуть дороже: 3300 рублей против 3200 за "однушку".

Популярные направления

Традиционно востребованы крупные города — Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Однако география спонтанного отдыха расширяется в сторону природных маршрутов. Помимо Алтая и Красноярского края, заметный рост бронирований зафиксировали в Амурской области (+63%), а также в Чечне (+150%) и Курганской области (+68%).

"Россияне всё чаще принимают решение уехать на выходные в пятницу вечером, без предварительного планирования. Такой формат особенно востребован для коротких поездок на несколько дней", — пояснила коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина.

С точки зрения экономики региона, рост спонтанного туризма в ДФО указывает на запрос жителей на более гибкие и доступные варианты отдыха внутри округа или в соседних регионах, где не требуется сложная логистическая цепочка.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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