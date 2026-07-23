Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сорняк превратился в настоящую угрозу: масштабная зачистка земель привела к жестким последствиям
Ночь обернулась трагедией: в Крыму после атаки выросло число погибших мирных жителей
Многоэтажки больше не в моде: ситуация в Хабаровском крае создала новый разрыв в показателях
Теперь выбор станет сложнее: Jeland J6 получил важное преимущество перед многими конкурентами
Вкус победил здравый смысл: ученые выяснили, что заставило людей переплачивать за колу
Страшный диагноз перестал быть приговором: на Сахалине внедрили технологии ведущих клиник страны
Невероятный случай в Междуреченске: мощный вихрь над водой заставил очевидцев хвататься за камеры
Собрали чемоданы за три дня: такая привычка жителей ДФО перекроила рынок жилья
Древние орнаменты захватили Дербент: городские кварталы превратились в живой холст для тысяч глаз

Неожиданные изменения в экономике Карелии: торговая карта региона трансформировалась под давлением среды

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Карелии каждый восьмой работающий житель занят в розничной торговле. В 2025 году в организациях отрасли числилось 13,3 тысячи человек. За прошлый год розничный товарооборот вырос на 5% и достиг 225,7 млрд рублей, а доля интернет-продаж увеличилась до 7,9%. Такие данные приводит Карелиястат.

Банковская карта
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банковская карта

В республике действует 4444 магазина. Почти половина из них — 47,5% (более 2100 точек) — специализированные непродовольственные магазины. На втором месте минимаркеты — 36,1% (более 1600). Специализированные продовольственные точки занимают 14,5% (более 640). Крупного формата немного: супермаркетов — 1,8% (почти 80), гипермаркетов — 0,1% (более четырёх).

Структура торговой сети отражает особенности региона: расселенность населения, разницу в покупательном спросе между Петрозаводском и районами, а также логистику доставки товаров. Доминирование минимаркетов и специализированных точек говорит о том, что бизнес ориентируется на формат "возле дома" и ассортиментный нишевый запрос. Рост онлайн-доли до 7,9% подтверждает устойчивую тенденцию: жители Северо-Запада всё активнее заказывают товары с доставкой, особенно в удалённых населённых пунктах.

"Карелия демонстрирует типовую для северных регионов модель розничной торговли: высокая занятость в отрасли при доминировании мелких форматов. Рост товарооборота на 5% при инфляции показывает реальный прирост потребительского спроса. При этом низкая доля супер- и гипермаркетов объясняется экономикой масштаба — в малых городах и посёлках крупные торговые центры неокупаемы. Увеличение доли интернет-продаж до почти 8% — это адаптация бизнеса к географии республики: маркетплейсы и собственные доставки магазинов закрывают дефицит ассортимента в районах", — пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Авторские статьи
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Время проверило их лучше рекламы: названы кроссоверы и внедорожники с ресурсом более 15 лет
Авто
Время проверило их лучше рекламы: названы кроссоверы и внедорожники с ресурсом более 15 лет
Как не потерять томаты из-за дождливого лета: 3 жестких правила от агронома
Садоводство, цветоводство
Как не потерять томаты из-за дождливого лета: 3 жестких правила от агронома
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Последние материалы
Терпение жителей наконец лопнуло: дорожные работы в Петрозаводске изменили ситуацию во дворах
Обманчивое солнце Сахалина: почему летний загар обернулся для многих жителей необратимыми последствиями
Шаманы, нерпы и горячие термы: как с комфортом увидеть самый дикий и тайный Байкал
Серые зарплаты больше не скроют: жесткие рейды в Нижнем Новгороде изменили статус тысяч людей
Рынок иномарок буквально взорвался: Дальний Восток зафиксировал резкий скачок импорта автомобилей
Кожа буквально запекается под слоем жира: народные методы против ожогов обернулись скрытой угрозой
Литейный мост в Петербурге: масштабная инженерная операция привела к неожиданному результату
Тишина в эфире и зеленый свет: ошибка системы едва не привела к катастрофе в Амурской области
Жизнь в руинах вместо дома: прокуратура Канска заставила мэрию исправить фатальные ошибки
Сотни спортивных объектов под угрозой: в Поволжье началось падение крупнейшего застройщика региона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.