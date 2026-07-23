Неожиданные изменения в экономике Карелии: торговая карта региона трансформировалась под давлением среды

В Карелии каждый восьмой работающий житель занят в розничной торговле. В 2025 году в организациях отрасли числилось 13,3 тысячи человек. За прошлый год розничный товарооборот вырос на 5% и достиг 225,7 млрд рублей, а доля интернет-продаж увеличилась до 7,9%. Такие данные приводит Карелиястат.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банковская карта

В республике действует 4444 магазина. Почти половина из них — 47,5% (более 2100 точек) — специализированные непродовольственные магазины. На втором месте минимаркеты — 36,1% (более 1600). Специализированные продовольственные точки занимают 14,5% (более 640). Крупного формата немного: супермаркетов — 1,8% (почти 80), гипермаркетов — 0,1% (более четырёх).

Структура торговой сети отражает особенности региона: расселенность населения, разницу в покупательном спросе между Петрозаводском и районами, а также логистику доставки товаров. Доминирование минимаркетов и специализированных точек говорит о том, что бизнес ориентируется на формат "возле дома" и ассортиментный нишевый запрос. Рост онлайн-доли до 7,9% подтверждает устойчивую тенденцию: жители Северо-Запада всё активнее заказывают товары с доставкой, особенно в удалённых населённых пунктах.

"Карелия демонстрирует типовую для северных регионов модель розничной торговли: высокая занятость в отрасли при доминировании мелких форматов. Рост товарооборота на 5% при инфляции показывает реальный прирост потребительского спроса. При этом низкая доля супер- и гипермаркетов объясняется экономикой масштаба — в малых городах и посёлках крупные торговые центры неокупаемы. Увеличение доли интернет-продаж до почти 8% — это адаптация бизнеса к географии республики: маркетплейсы и собственные доставки магазинов закрывают дефицит ассортимента в районах", — пояснил региональный экономист, аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

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региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов