Посёлок Энем заждался перемен: капитальный ремонт определил дату возвращения детей в классы

Школа № 25 в поселке Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея откроется к 1 сентября 2026 года. Учебное заведение проходит капитальный ремонт, о ходе которого сообщил глава муниципалитета Аскер Савв.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьники у здания школы

Рабочие уже заменили кровлю и окна, обновили инженерные сети. На втором и третьем этажах закончили чистовую отделку и установили двери. Сейчас строители укладывают плитку на входных группах и пожарных выходах, после чего приступят к благоустройству двора.

"Готовность школы оценивается как высокая. Планируется, что капитальный ремонт завершится ко Дню знаний", — сообщил Аскер Савв.

Глава района вместе с представителями подрядчика проверил объект. Он потребовал ускорить закупку мебели и учебного оборудования, чтобы успеть доставить и смонтировать всё необходимое до начала занятий.

Значение для района

Обновление школы № 25 стало одной из самых крупных статей расходов бюджета Тахтамукайского района в текущем году. Модернизация образовательной среды напрямую влияет на качество обучения и безопасность детей.

Всего к сентябрю в муниципалитете завершат ремонт двух школ. Помимо учреждения в Энеме, здание подготовили к открытию и в поселке Прикубанском (школа № 14). Проекты реализуют через национальный проект "Молодежь и дети" и народную программу ВПП "Единая Россия".

Объект Населенный пункт Срок сдачи Школа № 25 пос. Энем 1 сентября 2026 г. Школа № 14 пос. Прикубанский 1 сентября 2026 г.