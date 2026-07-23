Посёлок Энем заждался перемен: капитальный ремонт определил дату возвращения детей в классы

Школа № 25 в поселке Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея откроется к 1 сентября 2026 года. Учебное заведение проходит капитальный ремонт, о ходе которого сообщил глава муниципалитета Аскер Савв.
Рабочие уже заменили кровлю и окна, обновили инженерные сети. На втором и третьем этажах закончили чистовую отделку и установили двери. Сейчас строители укладывают плитку на входных группах и пожарных выходах, после чего приступят к благоустройству двора.
"Готовность школы оценивается как высокая. Планируется, что капитальный ремонт завершится ко Дню знаний", — сообщил Аскер Савв.
Глава района вместе с представителями подрядчика проверил объект. Он потребовал ускорить закупку мебели и учебного оборудования, чтобы успеть доставить и смонтировать всё необходимое до начала занятий.
Обновление школы № 25 стало одной из самых крупных статей расходов бюджета Тахтамукайского района в текущем году. Модернизация образовательной среды напрямую влияет на качество обучения и безопасность детей.
Всего к сентябрю в муниципалитете завершат ремонт двух школ. Помимо учреждения в Энеме, здание подготовили к открытию и в поселке Прикубанском (школа № 14). Проекты реализуют через национальный проект "Молодежь и дети" и народную программу ВПП "Единая Россия".
|Объект
|Населенный пункт
|Срок сдачи
|Школа № 25
|пос. Энем
|1 сентября 2026 г.
|Школа № 14
|пос. Прикубанский
|1 сентября 2026 г.
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