Трое детей не помеха карьере: господдержка в Коряжме позволила выйти на новый уровень дохода

В Коряжме Архангельской области фотограф Диана Бугаева с помощью социального контракта приобрела профессиональное оборудование для видеосъемки. 300 тысяч рублей государственной поддержки позволили ей расширить услуги: в небольшом городе дефицит специалистов, а спрос на съемку свадеб и детских праздников растет.

Фото: unsplash.com by Jose Thormann is licensed under Free to use under the Unsplash License Девушка с видеокамерой

Диана занимается фотографией несколько лет. За это время клиенты всё чаще спрашивали про видео. Самостоятельно купить камеру, объективы, микрофон и технику для монтажа было сложно — в семье трое детей, и большие траты требуют планирования. В апреле она заключила социальный контракт на развитие собственного дела. На выделенные средства закупила полный комплект: видеокамеру, объектив, микрофон, планшет для обработки, карты памяти.

"Для мамы с тремя детьми возможность развиваться в своем деле с гибким графиком — это не просто бизнес, а способ быть рядом с детьми, успевать за их ростом и при этом чувствовать себя уверенно в профессиональном плане", — рассказала Диана.

Как сообщил министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов, социальный контракт остается одной из востребованных мер поддержки, особенно в многодетных семьях. С начала года в регионе заключено более полутора тысяч контрактов, более трети — с многодетными родителями. На открытие дела можно получить до 350 тысяч рублей, на обучение — до 30 тысяч.

Подробные условия и оформление — на сайте "Соцзащита29.рф" или по телефону 8-800-1000-001. Мера действует в рамках национального проекта "Семья" и федеральной кампании "Семейные ценности".