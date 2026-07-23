Жара исчезнет за считанные часы: синоптики предупредили о резком похолодании в Москве и новом сюрпризе

Столичный регион готовится к резкой смене температурного режима: после экстремального зноя атмосферные потоки разворачиваются в сторону глубокого охлаждения. Синоптики фиксируют перестройку воздушных масс, которая превратит Москву и область в зону климатического контраста уже к середине текущей недели.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталья Кис, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фонтанная площадь

Пик похолодания: четверг как климатическая яма

Четверг, 23 июля, официально объявлен самым холодным днем второй половины месяца. Через Подмосковье пройдет гребень антициклона, который очистит небо, но не даст воздуху прогреться. Это типичная радикальная перестройка атмосферных процессов, превращающая летний зной во влажную свежесть.

"Резкие провалы в температурном графике — это серьезное испытание для коммунальных сетей и организма горожан. Такие качели часто сопровождаются аномальными ливнями, которые проверяют на прочность ливневую канализацию мегаполиса", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ночные показатели в области упадут до +15…+18 градусов. Днем же погода в Москве стабилизируется на отметках +20…+22 градуса. Северо-западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду добавит ощущение прохлады, несмотря на отсутствие осадков в этот конкретный день.

Динамика температур и возвращение тепла

Охлаждение атмосферы окажется краткосрочным. Уже в пятницу метеорологи прогнозируют очередной неожиданный климатический переворот. Температурные качели вновь пойдут вверх, возвращая показатели к привычному летнему уровню.

Дата Дневная температура 23 июля (Четверг) +20…+22°C (Пик холода) 24 июля (Пятница) +24…+26°C 25-26 июля (Выходные) до +28°C на востоке региона

В восточных районах области, таких как Орехово-Зуево и Электросталь, воздух раскалится до +28 градусов. После передышки в четверг, жителям снова придется вспомнить правила выживания в экстремальных условиях, когда мегаполис превращается в печь.

"Мы наблюдаем учащение региональных аномалий. Такие резкие смены фаз от холода к жаре свидетельствуют о разбалансировке климатической системы, что ведет к непредсказуемым штормовым явлениям в будущем", — объяснил Pravda.Ru климатолог / синоптик Павел Лебедев.

Инфраструктурные и природные риски

Несмотря на временное снижение температуры, риск лесных пожаров в Подмосковье остается актуальным. Сухая подстилка леса не успеет напитаться влагой за один прохладный день без дождей. К выходным, с возвращением высокой температуры, пожарная опасность может снова достичь критических отметок.

"Кратковременное похолодание без осадков — обманчивый фактор. Леса по-прежнему сухие, и любой источник огня при усилении ветра может привести к катастрофе. Режим мониторинга в лесничествах снижать нельзя", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Властям и службам ЖКХ рекомендовано использовать окно прохлады в четверг для профилактических работ на объектах энергоснабжения, пока нагрузка на сети из-за систем кондиционирования временно снизится.

Ответы на популярные вопросы

Когда ожидать самый холодный момент недели?

Наиболее низкие температуры зафиксируют в ночь на четверг и днем 23 июля, когда воздух в столице не прогреется выше +22 градусов.

Вернется ли жара к выходным?

Да, начиная с пятницы температура поползет вверх, и к воскресенью в Подмосковье столбики термометров могут вновь достичь отметки +28°C.

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Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, климатолог / синоптик Павел Лебедев, эколог Игорь Степанов