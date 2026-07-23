Больше никакого брака на трассах: жёсткие меры губернатора Малкова ударят по недобросовестным фирмам

В Рязанской области усиливают надзор за подрядчиками, которые реконструируют дороги. Губернатор Павел Малков поручил правительству региона жестко контролировать сроки и качество работ, чтобы избежать сокрытия дефектов при приемке объектов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ремонт моста

Сейчас строительный сезон в разгаре: дорожники работают одновременно на 15 объектах. Всего за год планируют обновить более 200 километров дорожного полотна. В списке приоритетов — улицы Кирова, Победы и Ленинского комсомола.

Показатель Значение Общий объем финансирования Более 1,2 млрд рублей План по реконструкции дорог Более 200 км Уже завершенные объекты Более 30

Для жителей области это означает, что ремонт магистралей и дорог между поселками должен пройти без задержек. Особое внимание уделят тем участкам, где уже зафиксировали отклонения от стандартов качества при работе по договорам подряда.

"Контроль за качеством строительства должен быть системным", — подчеркнул губернатор Павел Малков.

Новые методы контроля и подготовка к зиме

Чтобы исключить брак, в регионе внедрят технологические инструменты для отслеживания хода строительства. В ближайшие недели руководители профильных подразделений представят конкретные решения по усилению надзора за дорожниками.

Параллельно с текущим ремонтом власти начали готовиться к зиме. Решили ускорить работы по очистке трасс от снега и льда, а также обновить систему мониторинга дорог в плохую погоду. Завершится сезон комплексной оценкой всей дорожной сети региона, которая поможет найти проблемные участки и составить план их устранения.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова