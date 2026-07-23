Жизнь после тяжелых ранений возможна: итоги соревнований в Чебоксарах предопределили будущий успех атлетов

В Чебоксарах с 18 по 22 июля прошли Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди ветеранов специальной военной операции, имеющих поражение опорно-двигательного аппарата. В старте приняли участие около 100 спортсменов из разных регионов страны. Мордовию представила команда из пяти ветеранов с тяжёлыми ранениями: Николай Кашкин, Александр Чулков, Виктор Суглин, Владислав Тюлькин и Валентин Адрахманов. Открытие мероприятия посетили министр спорта России Михаил Дегтярев и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Состязания проходили в трёх дисциплинах: толкание ядра, метание копья и бег на дистанциях. По результатам первых дней в десятку сильнейших по 100 метрам вошёл Александр Чулков. Виктор Суглин преодолел 400 метров на двух протезах за 1 минуту 39 секунд — результат, попавший в топ-10 его классификации. Во второй соревновательный день Николай Кашкин и Валентин Адрахманов вошли в двадцатку лучших по толканию ядра (6 кг). Адрахманов также занял 12-е место в метании диска (1,5 кг) с результатом 19 метров и 16-е — в метании копья.
|Спортсмен
|Дисциплина
|Результат
|Александр Чулков
|Бег 100 м
|Топ-10 классификации
|Виктор Суглин
|Бег 400 м (на двух протезах)
|1 мин 39 сек (топ-10)
|Николай Кашкин
|Толкание ядра (6 кг)
|Топ-20
|Валентин Адрахманов
|Толкание ядра (6 кг)
|Топ-20
|Валентин Адрахманов
|Метание диска (1,5 кг)
|12-е место (19 м)
|Валентин Адрахманов
|Метание копья
|16-е место
Участники выразили благодарность филиалу Госфонда "Защитники Отечества" в Республике Мордовия, министерству спорта региона и спортивно-адаптивной школе имени Швецова за организацию поездки и подготовку к старту.
"Для меня и всей нашей команды из Мордовии эти соревнования — больше, чем спорт", — сказал капитан команды Виктор Суглин. — "Это возможность снова почувствовать себя в строю, доказать себе и всем, что мы по-прежнему сильные. Мы показали характер, и я уверен: дальше будет только лучше!"
Главная цель мероприятия — вовлечение ветеранов СВО с инвалидностью в паралимпийское движение, популяризация адаптивного спорта и содействие социальной адаптации и реабилитации участников спецоперации. По словам организаторов, регулярные тренировки и соревновательная практика становятся эффективным инструментом восстановления не только физических, но и психологических ресурсов людей, прошедших через бой.
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