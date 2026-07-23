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Жизнь после тяжелых ранений возможна: итоги соревнований в Чебоксарах предопределили будущий успех атлетов

Россия » Поволжье » Чебоксары

В Чебоксарах с 18 по 22 июля прошли Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди ветеранов специальной военной операции, имеющих поражение опорно-двигательного аппарата. В старте приняли участие около 100 спортсменов из разных регионов страны. Мордовию представила команда из пяти ветеранов с тяжёлыми ранениями: Николай Кашкин, Александр Чулков, Виктор Суглин, Владислав Тюлькин и Валентин Адрахманов. Открытие мероприятия посетили министр спорта России Михаил Дегтярев и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Бойцы армии РФ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Бойцы армии РФ

Состязания проходили в трёх дисциплинах: толкание ядра, метание копья и бег на дистанциях. По результатам первых дней в десятку сильнейших по 100 метрам вошёл Александр Чулков. Виктор Суглин преодолел 400 метров на двух протезах за 1 минуту 39 секунд — результат, попавший в топ-10 его классификации. Во второй соревновательный день Николай Кашкин и Валентин Адрахманов вошли в двадцатку лучших по толканию ядра (6 кг). Адрахманов также занял 12-е место в метании диска (1,5 кг) с результатом 19 метров и 16-е — в метании копья.

Спортсмен Дисциплина Результат
Александр Чулков Бег 100 м Топ-10 классификации
Виктор Суглин Бег 400 м (на двух протезах) 1 мин 39 сек (топ-10)
Николай Кашкин Толкание ядра (6 кг) Топ-20
Валентин Адрахманов Толкание ядра (6 кг) Топ-20
Валентин Адрахманов Метание диска (1,5 кг) 12-е место (19 м)
Валентин Адрахманов Метание копья 16-е место

Участники выразили благодарность филиалу Госфонда "Защитники Отечества" в Республике Мордовия, министерству спорта региона и спортивно-адаптивной школе имени Швецова за организацию поездки и подготовку к старту.

"Для меня и всей нашей команды из Мордовии эти соревнования — больше, чем спорт", — сказал капитан команды Виктор Суглин. — "Это возможность снова почувствовать себя в строю, доказать себе и всем, что мы по-прежнему сильные. Мы показали характер, и я уверен: дальше будет только лучше!"

Главная цель мероприятия — вовлечение ветеранов СВО с инвалидностью в паралимпийское движение, популяризация адаптивного спорта и содействие социальной адаптации и реабилитации участников спецоперации. По словам организаторов, регулярные тренировки и соревновательная практика становятся эффективным инструментом восстановления не только физических, но и психологических ресурсов людей, прошедших через бой.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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