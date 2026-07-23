Это уже переходит все границы: бесконечный огонь в баках привел к жестким мерам наказания

Почти 200 мусорных контейнеров вышли из строя из-за пожаров за последние несколько месяцев. Об этом сообщил региональный оператор ООО "ТСАХ". По каждому случаю сейчас работают правоохранительные органы.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Контейнеры для мусора у многоэтажного дома

Для обычного жителя это означает риск остаться без бака у своего дома на некоторое время: компания меняет сгоревшие емкости поэтапно. Расходы на новые контейнеры заложены в тариф, который оплачивают жители, но бюджет на закупки ограничен законодательством.

Последствия пожаров Детали и риски Потери оборудования Около 200 единиц контейнеров уничтожены огнем Сроки замены Поэтапно, в порядке очереди Финансирование Средства берутся из тарифа ТКО, но ограничены Постановлением Правительства РФ № 484

В компании предупреждают: сжигать мусор в баках или бросать туда тлеющие предметы запрещено. Такие действия квалифицируют как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

"Виновные могут получить крупный штраф, а в некоторых случаях — лишение свободы сроком до 2 лет", — пояснили в ООО "ТСАХ", ссылаясь на статью 167 УК РФ.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя просто заменить все контейнеры сразу?

Замена идет по очереди, так как расходы на покупку нового оборудования жестко регламентированы пунктом 90 Основ ценообразования в области обращения с ТКО. Региональный оператор не может тратить больше сумм, чем утверждено законом.

Что делать, если у дома сгорел контейнер?

Необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу регионального оператора или через муниципальные службы, чтобы объект внесли в очередь на замену.