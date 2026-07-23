Почти 200 мусорных контейнеров вышли из строя из-за пожаров за последние несколько месяцев. Об этом сообщил региональный оператор ООО "ТСАХ". По каждому случаю сейчас работают правоохранительные органы.
Для обычного жителя это означает риск остаться без бака у своего дома на некоторое время: компания меняет сгоревшие емкости поэтапно. Расходы на новые контейнеры заложены в тариф, который оплачивают жители, но бюджет на закупки ограничен законодательством.
|Последствия пожаров
|Детали и риски
|Потери оборудования
|Около 200 единиц контейнеров уничтожены огнем
|Сроки замены
|Поэтапно, в порядке очереди
|Финансирование
|Средства берутся из тарифа ТКО, но ограничены Постановлением Правительства РФ № 484
В компании предупреждают: сжигать мусор в баках или бросать туда тлеющие предметы запрещено. Такие действия квалифицируют как умышленное уничтожение или повреждение имущества.
"Виновные могут получить крупный штраф, а в некоторых случаях — лишение свободы сроком до 2 лет", — пояснили в ООО "ТСАХ", ссылаясь на статью 167 УК РФ.
Замена идет по очереди, так как расходы на покупку нового оборудования жестко регламентированы пунктом 90 Основ ценообразования в области обращения с ТКО. Региональный оператор не может тратить больше сумм, чем утверждено законом.
Необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу регионального оператора или через муниципальные службы, чтобы объект внесли в очередь на замену.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.