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Ужасающая история в Махачкале получила финал: следователи огласили вердикт о травме в детском саду

Россия » Юг » Махачкала

Следователи Следственного управления СК РФ по Дагестану пришли к выводу, что сотрудники детского сада в Махачкале не отсекали часть пальца на ноге трехлетней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Детский сад
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Детский сад

Инцидент произошел в мае этого года. Родители заметили травму стопы у ребенка уже дома и сразу отвезли дочь в больницу, где врачи оказали ей помощь.

После происшествия сотрудники дошкольного учреждения были задержаны, а в детских садах города провели проверки безопасности.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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