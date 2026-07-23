Ужасающая история в Махачкале получила финал: следователи огласили вердикт о травме в детском саду

Следователи Следственного управления СК РФ по Дагестану пришли к выводу, что сотрудники детского сада в Махачкале не отсекали часть пальца на ноге трехлетней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Инцидент произошел в мае этого года. Родители заметили травму стопы у ребенка уже дома и сразу отвезли дочь в больницу, где врачи оказали ей помощь.
После происшествия сотрудники дошкольного учреждения были задержаны, а в детских садах города провели проверки безопасности.
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