Ужасающая история в Махачкале получила финал: следователи огласили вердикт о травме в детском саду

Следователи Следственного управления СК РФ по Дагестану пришли к выводу, что сотрудники детского сада в Махачкале не отсекали часть пальца на ноге трехлетней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Детский сад

Инцидент произошел в мае этого года. Родители заметили травму стопы у ребенка уже дома и сразу отвезли дочь в больницу, где врачи оказали ей помощь.

После происшествия сотрудники дошкольного учреждения были задержаны, а в детских садах города провели проверки безопасности.