Сердце Сибири начало сбоить: итоги полугодия в Кузбассе предопределили тревожный сценарий

Промышленный сектор Кузбасса по итогам первого полугодия 2026 года показал спад. Общий объем производства продукции на заводах и в шахтах региона снизился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные предоставило управление Росстата по Кемеровской области — Кемеровостат.

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Положительная динамика зафиксирована только в июне: относительно июня прошлого года выпуск продукции вырос на 3,1%. При этом внутри месяца наблюдалось небольшое снижение темпов — по сравнению с маем объемы производства упали примерно на один процент.

Период Динамика производства I полугодие 2026 г. (к 2025 г.) -3,6% Июнь 2026 г. (к июню 2025 г.) +3,1% Июнь 2026 г. (к маю 2026 г.) -1%

Снижение общих показателей за полгода говорит о трудностях в работе основных производственных площадок региона. Несмотря на локальный рост в июне, общий тренд указывает на сокращение выпуска продукции в промышленном сердце Сибири.

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