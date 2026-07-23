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Сердце Сибири начало сбоить: итоги полугодия в Кузбассе предопределили тревожный сценарий

Россия » Сибирь » Кемерово

Промышленный сектор Кузбасса по итогам первого полугодия 2026 года показал спад. Общий объем производства продукции на заводах и в шахтах региона снизился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные предоставило управление Росстата по Кемеровской области — Кемеровостат.

Шахтер с каской
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Шахтер с каской

Положительная динамика зафиксирована только в июне: относительно июня прошлого года выпуск продукции вырос на 3,1%. При этом внутри месяца наблюдалось небольшое снижение темпов — по сравнению с маем объемы производства упали примерно на один процент.

Период Динамика производства
I полугодие 2026 г. (к 2025 г.) -3,6%
Июнь 2026 г. (к июню 2025 г.) +3,1%
Июнь 2026 г. (к маю 2026 г.) -1%

Снижение общих показателей за полгода говорит о трудностях в работе основных производственных площадок региона. Несмотря на локальный рост в июне, общий тренд указывает на сокращение выпуска продукции в промышленном сердце Сибири.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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