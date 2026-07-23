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Огромные деньги за интеллект: в Томске утвердили список тех, кто получит миллионы на идеи

Россия » Сибирь » Томск

Девяносто студентов томских вузов получат по миллион рублей на развитие технологических проектов. Общий объём грантовой поддержки в 2026 году составил 90 миллионов рублей. Об этом в своём канале в MAX сообщил губернатор Владимир Мазур.

Студентка
Фото: freepik is licensed under public domain
Студентка

Конкурс "Студенческий стартап" проводит Фонд содействия инновациям с 2022 года в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". В 2025 году гранты получили 2,5 тысячи участников по всей стране, из них 96 — из Томска. Набор победителей 2026 года расширился почти втрое.

Как распределились гранты

Победителей выявили в восьми учебных заведениях региона. Лидерами по количеству грантов стали три классических технических и классических вуза:

Вуз Количество грантов
Томский политехнический университет (ТПУ) 23
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 23
Томский государственный университет (ТГУ) 22
Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) 17
Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 2
Томский государственный педагогический университет (ТГПУ) 1
Томский НИМЦ (Научно-исследовательский институт кардиологии) 1
Томский сельскохозяйственный институт НГАУ 1

Среднесибирский регион демонстрирует устойчивый рост: за год число грантов в Томской области выросло с 96 до 180 (в 2025 и 2026 годах суммарно). Это говорит о том, что университетская инновационная инфраструктура работает не точечно, а системно.

Что делают победители

Губернатор выделил два проекта, которые жюри оценило особенно высоко.

Аспирант НИИ кардиологии Томского НИМЦ Александр Кояниди разработал стилет-проводник для интубации — установки трубки в дыхательные пути пациента, который не может дышать самостоятельно. Устройство должно сократить время манипуляции и снизить травматичность для больного. В реанимации и неотложке секунды решают исход, поэтому любое упрощение процедуры имеет прямой клинический эффект.

Студент ТГАСУ Иван Иглезов предложил использовать строительную 3D-печать для изготовления малых архитектурных форм: скамеек, павильонов, игровых комплексов, фонтанов, вазонов, стелей. Губернатор поручил отдельно рассмотреть эту разработку на применимость в городской среде. Технология позволяет производить сложные формы без дорогостоящих опалубок и с минимальными отходами.

Остальные 88 проектов охватывают беспилотники, новые материалы, IT-решения для медицины и промышленности, биотехнологии и агротех. Грант в миллион рублей выдаётся на год. За это время команда должна сделать прототип, провести испытания и подготовиться к выходу на рынок или к привлечению инвестиций следующего этапа.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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