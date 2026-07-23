Привычный сценарий карьерного роста пошел не по плану: молодые специалисты массово выбрали Кировскую область

В техникумы и колледжи Кировской области стали чаще приезжать студенты из других регионов России. С 2023 года число иногородцев выросло вдвое, сообщается в правительстве региона.
Губернатор Александр Соколов подвел промежуточные итоги приемной кампании. По его словам, за три года систему среднего профессионального образования перестроили под конкретные нужды экономики: убрали лишнее и расширили подготовку по дефицитным специальностям.
|Направление
|Изменение бюджета / набора
|Востребованные специальности (общий итог)
|+1,6 тыс. мест
|Машиностроение
|рост в 3 раза
|Юристы и экономисты
|сокращение в 2 раза
|Продавцы и бармены
|финансирование прекращено
На текущий момент подано 8 464 заявления, что составляет более половины от общего объема бюджетных мест. Лидером спроса стал федеральный проект "Профессионалитет". На программы по машиностроению, электротехнике, химии, легкой промышленности, сельскому хозяйству и медицине пришлись почти 2,8 тысячи документов.
"Выпускники этих программ гарантированно получают работу и могут профессионально развиваться в связке с предприятиями", — заявил Александр Соколов.
География поступающих расширилась. В область едут из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также из соседних регионов: Удмуртии, Коми, Пермского края и Нижегородской области. По данным главы региона, многие выпускники остаются в Кировской области жить и работать после получения диплома.
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