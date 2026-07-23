Цифры оказались просто пугающими: демографический кризис вернул Белгород в состояние 1996 года

Белгородская область за год потеряла почти 19 тысяч жителей. К началу 2025 года численность населения региона сократилась до 1,482 миллиона человек. Убыль затронула все муниципалитеты, но сильнее всего она ударила по приграничным районам и областному центру.

Фото: Pravda.Ru by Марина Ивановская is licensed under All Rights Reserved Белгородская область

Основной удар приняли на себя округа, которые регулярно подвергаются обстрелам. Здесь люди уезжают активнее всего, что напрямую влияет на работу местных предприятий, школ и больниц в малых городах и селах.

Район/Город Снижение населения (%) Грайворонский округ 2,7% Борисовский округ 2,3% Валуйский округ 2,1% Краснояружский округ 2,1% Белгород 2%

Ситуация в самом Белгороде выглядит особенно остро. Если в 2021 году в городе проживало 391,7 тысячи человек, то к началу 2025 года эта цифра упала до 321,8 тысячи. Подобный уровень численности населения в областном центре фиксировали последний раз еще в 1996 году.

Демографический спад наблюдается и в других крупных городах региона: Старый Оскол потерял жителей (с 223,7 до 215,9 тысячи), Губкин — с 86 до 83,2 тысячи. Сельское население области сейчас составляет 513,1 тысячи человек (34,6% от общего числа жителей) и продолжает сокращаться.

Почему люди уезжают

Отток населения вызван сочетанием нескольких факторов. Помимо миграции из-за обстрелов, в регионе сохраняется естественная убыль — смертность превышает рождаемость. Только за январь 2025 года регион потерял более тысячи человек по этой причине.

Косвенно масштаб перемещений подтверждают данные по избирателям: с начала 2023 года их число сократилось на 26 тысяч человек. При этом власти прогнозируют, что к 2028 году область может потерять еще 34,3 тысячи жителей.

Здравоохранение в условиях убыли

На фоне сокращения населения власти пытаются решить проблему смертности от болезней системы кровообращения. Для этого разработали программу, рассчитанную до 2030 года. Ее цель — снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний до 630 случаев на 100 тысяч жителей.

Проект предполагает обновление работы скорой помощи, развитие реабилитации и борьбу с дефицитом медицинских кадров, который обостряется из-за миграционного оттока специалистов.

Источник финансирования (2026-2028) Сумма Федеральный бюджет ~ 378 млн рублей Областной бюджет 72 млн рублей Итого 450 млн рублей

Для смягчения демографического кризиса в регионе планируют расширить медицинские осмотры, повысить доступность ЭКО и принять меры по снижению числа абортов.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов