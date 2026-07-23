Цены в Саратовской области сошли с ума: летний урожай перекроил содержимое семейных бюджетов

По данным Саратовстата на 20 июля, на прилавках Саратовской области продолжилась сезонная перестройка цен на базовые продукты. Свежие овощи продолжили подешеветь: свежие огурцы потеряли в цене 6%, помидоры — почти 5%. Дешевели и куриные яйца (на 1,94%), сырные сорта — на 2,64%, незначительно упали цены на ультрапастеризованное молоко и кефир.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Корзина с хлебом, молоком и овощами в продуктовом магазине

При этом традиционно для июля периода подорожали картофель (на 2,93%), свинина (кроме бескостного) — на 2,49%, сахар-песок — на 2,69%. Дороже на 2-3% стали охлажденные и замороженные куры, репчатый лук и морковь. Незначительное повышение цен зафиксировано на пшеничную муку и сухие молочные смеси для детского питания. Цены на говядину, баранину (кроме бескостного), хлеб и булочные изделия остались на уровне предыдущей недели.

Сезонное подешевление овощей традиционно снижает нагрузку на бюджеты семей в летний период, однако одновременный рост цен на картофель, сахар и мясо сглаживает этот эффект для семей с детьми и пожилых жителей региона, для которых эти позиции составляют долю базового рациона. Стабильность цен на хлеб и красное мясо говорит о стабильности поставок и отсутствии скачков закупочных цен на этих позициях.

Данные еженедельного мониторинга Саратовстата позволяют администрации региона и социальным службам оперативно отслеживать динамику потребительской корзины и при необходимости скорректировать меры поддержки уязвимых групп населения.