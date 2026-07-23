Браконьерство вышло из берегов: Сахалин ввел жесткие меры, которые ударят по теневым закупщикам рыбы

С начала 2026 года на Сахалине зафиксировали 68 преступлений в сфере незаконного оборота водных биоресурсов. О статистике рассказал представитель УМВД России по Сахалинской области Александр Шевченко на пресс-конференции, посвященной подготовке к лососевой путине.
Полицейские выявили не только браконьерство, но и схемы по незаконной скупке рыбы. На текущий момент раскрыто 64% всех преступлений этой категории. Основную работу провели сотрудники уголовного розыска.
|Показатель
|Значение
|Зарегистрированные преступления
|68
|Процент раскрываемости
|64%
|Подозреваемые по делам ОПГ
|11 человек
В отношении организованных преступных групп сейчас расследуют два уголовных дела. В июне в Анивском районе полицейские ликвидировали еще одну группу из семи человек, занимавшихся незаконным выловом.
В разгар путины особое внимание полиция уделяет частным охранным организациям (ЧОО) и производственным инспекторам. Руководителям таких предприятий напомнили, что нельзя нарушать права граждан при патрулировании береговой линии.
"Если производственные инспекторы или сотрудники охраны превысят свои полномочия, сахалинцам рекомендуют сразу обращаться в правоохранительные органы. По каждому такому сообщению проведут проверку", — сообщил Александр Шевченко.
По данным УМВД, чаще всего нарушения правил рыболовства фиксируют в четырех районах острова: Анивском, Долинском, Корсаковском и Поронайском.
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