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Браконьерство вышло из берегов: Сахалин ввел жесткие меры, которые ударят по теневым закупщикам рыбы

Россия » Дальний Восток » Южно-Сахалинск

С начала 2026 года на Сахалине зафиксировали 68 преступлений в сфере незаконного оборота водных биоресурсов. О статистике рассказал представитель УМВД России по Сахалинской области Александр Шевченко на пресс-конференции, посвященной подготовке к лососевой путине.

Четверо рыбаков вытаскивают сеть с богатым уловом рыбы в рабочей лодке
Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены
Четверо рыбаков вытаскивают сеть с богатым уловом рыбы в рабочей лодке

Полицейские выявили не только браконьерство, но и схемы по незаконной скупке рыбы. На текущий момент раскрыто 64% всех преступлений этой категории. Основную работу провели сотрудники уголовного розыска.

Показатель Значение
Зарегистрированные преступления 68
Процент раскрываемости 64%
Подозреваемые по делам ОПГ 11 человек

В отношении организованных преступных групп сейчас расследуют два уголовных дела. В июне в Анивском районе полицейские ликвидировали еще одну группу из семи человек, занимавшихся незаконным выловом.

Контроль за охранниками и инспекторами

В разгар путины особое внимание полиция уделяет частным охранным организациям (ЧОО) и производственным инспекторам. Руководителям таких предприятий напомнили, что нельзя нарушать права граждан при патрулировании береговой линии.

"Если производственные инспекторы или сотрудники охраны превысят свои полномочия, сахалинцам рекомендуют сразу обращаться в правоохранительные органы. По каждому такому сообщению проведут проверку", — сообщил Александр Шевченко.

По данным УМВД, чаще всего нарушения правил рыболовства фиксируют в четырех районах острова: Анивском, Долинском, Корсаковском и Поронайском.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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