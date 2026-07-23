Земля больше не ваша: демонтаж в Петрозаводске показал, где законная амнистия окажется бессильна

В Петрозаводске сносят незаконные гаражи. В ближайшие дни технику направят в район дома № 3 по улице Коммунистов на Зареке — там планируют освободить землю с 27 по 31 июля.

Фото: Openverse by photobankmd, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Гаражи

О демонтаже владельцев объектов предупредили заранее. О ходе работ сообщили в администрации города.

Для жителей региона вопрос владения гаражами остается сложным из-за правового статуса многих построек. Чтобы упростить легализацию таких объектов, в России продлили программу "гаражной амнистии" еще на пять лет. Она позволяет оформить право собственности на строение, даже если оно было возведено без разрешений, при условии соблюдения ряда технических норм.

В этом материале: Как работает гаражная амнистия

Особенности легализации гаражей

Снос объектов обычно затрагивает постройки, которые не только не оформлены юридически, но и расположены на землях, предназначенных для иных целей или мешающих развитию городской инфраструктуры. В таких случаях "амнистия" не поможет сохранить строение.



Условие Суть Срок действия Программа продлена на 5 лет Цель Оформление собственности на гаражи без полноценного пакета документов Ограничение Не распространяется на объекты, нарушающие градостроительные нормы или расположенные на чужой земле

Для водителей и владельцев гаражей в Петрозаводске это означает необходимость проверить статус своего участка: если строение стоит на муниципальной земле без договора аренды или собственности, оно может попасть под снос независимо от общих программ амнистии.

Экспертная проверка:

, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова , специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов