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Земля больше не ваша: демонтаж в Петрозаводске показал, где законная амнистия окажется бессильна

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В Петрозаводске сносят незаконные гаражи. В ближайшие дни технику направят в район дома № 3 по улице Коммунистов на Зареке — там планируют освободить землю с 27 по 31 июля.

Гаражи
Фото: Openverse by photobankmd, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Гаражи

О демонтаже владельцев объектов предупредили заранее. О ходе работ сообщили в администрации города.

Для жителей региона вопрос владения гаражами остается сложным из-за правового статуса многих построек. Чтобы упростить легализацию таких объектов, в России продлили программу "гаражной амнистии" еще на пять лет. Она позволяет оформить право собственности на строение, даже если оно было возведено без разрешений, при условии соблюдения ряда технических норм.

Особенности легализации гаражей

Снос объектов обычно затрагивает постройки, которые не только не оформлены юридически, но и расположены на землях, предназначенных для иных целей или мешающих развитию городской инфраструктуры. В таких случаях "амнистия" не поможет сохранить строение.


Условие Суть
Срок действия Программа продлена на 5 лет
Цель Оформление собственности на гаражи без полноценного пакета документов
Ограничение Не распространяется на объекты, нарушающие градостроительные нормы или расположенные на чужой земле

Для водителей и владельцев гаражей в Петрозаводске это означает необходимость проверить статус своего участка: если строение стоит на муниципальной земле без договора аренды или собственности, оно может попасть под снос независимо от общих программ амнистии.

Экспертная проверка:
Ольга Морозова, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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