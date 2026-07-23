Земля больше не ваша: демонтаж в Петрозаводске показал, где законная амнистия окажется бессильна

В Петрозаводске сносят незаконные гаражи. В ближайшие дни технику направят в район дома № 3 по улице Коммунистов на Зареке — там планируют освободить землю с 27 по 31 июля.
О демонтаже владельцев объектов предупредили заранее. О ходе работ сообщили в администрации города.
Для жителей региона вопрос владения гаражами остается сложным из-за правового статуса многих построек. Чтобы упростить легализацию таких объектов, в России продлили программу "гаражной амнистии" еще на пять лет. Она позволяет оформить право собственности на строение, даже если оно было возведено без разрешений, при условии соблюдения ряда технических норм.
Снос объектов обычно затрагивает постройки, которые не только не оформлены юридически, но и расположены на землях, предназначенных для иных целей или мешающих развитию городской инфраструктуры. В таких случаях "амнистия" не поможет сохранить строение.
|Условие
|Суть
|Срок действия
|Программа продлена на 5 лет
|Цель
|Оформление собственности на гаражи без полноценного пакета документов
|Ограничение
|Не распространяется на объекты, нарушающие градостроительные нормы или расположенные на чужой земле
Для водителей и владельцев гаражей в Петрозаводске это означает необходимость проверить статус своего участка: если строение стоит на муниципальной земле без договора аренды или собственности, оно может попасть под снос независимо от общих программ амнистии.
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