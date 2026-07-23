Семья или карьера больше не выбор: Смоленская область изменила правила игры для родителей

В Смоленской области работодатели начали внедрять систему поддержки сотрудников с детьми. К региональному стандарту уже присоединились 166 предприятий и организаций. Цель инициативы — помочь родителям совмещать карьеру с воспитанием детей, чтобы сократить количество увольнений по семейным обстоятельствам.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ малыш в роддоме

Основой программы стал корпоративный демографический стандарт, который заработал в России с 2025 года. В регионе его внедрение координирует трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Власти объединили усилия с бизнесом, чтобы бизнес сам создавал условия для молодых семей.

"Повышение рождаемости является стратегической задачей для будущего региона", — сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Что предлагают предприятия

Компании, которые приняли стандарт, вводят разные меры помощи: от денежных выплат до изменения графика работы. Для многих сотрудников это означает возможность не выбирать между зарплатой и временем с ребёнком.

Организация Меры поддержки сотрудников с детьми АН О"НИИ ДПО" Выплаты при беременности и рождении, сокращение рабочего дня без потери в зарплате, дистанционный формат, помощь в сборах детей в школу. Особая поддержка одиноких родителей и лиц, воспитывающих детей-инвалидов. АО "СОППТ" Денежные выплаты при рождении ребёнка, гибкий график, дополнительные отпуска для обоих родителей, подарки детям и семейные мероприятия.

Для рабочего или водителя автобуса возможность гибкого графика или дополнительного отпуска часто важнее разовой премии, так как это позволяет решить бытовые вопросы без конфликтов с руководством.

Почему это важно

Когда предприятие берет на себя часть забот о семье сотрудника, снижается текучесть кадров. Специалист, который может работать удаленно или сократить день без потери в доходе, с большей вероятностью останется в регионе и на своем рабочем месте.

"Помощь молодым родителям и тем, кто возвращается после декретного отпуска", — пояснил Василий Анохин, приводя примеры работы организаций.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов