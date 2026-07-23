В Оренбургской области пытаются стабилизировать рынок светлых нефтепродуктов после всплеска ажиотажного спроса на АЗС. Чтобы избежать дефицита бензина, власти договорились о поставках топлива из соседних регионов.
Ситуацию с топливом назвал "довольно непростой" министр промышленности и энергетики региона Алексей Шарыгин. По его словам, сейчас правительство работает с поставщиками, чтобы восстановить нормальный объем поставок бензина в область.
"По договорённости губернатора Евгения Солнцева в Оренбуржье налажены поставки топлива из соседних регионов", — сообщил министр промышленности и энергетики Алексей Шарыгин.
При этом вопрос с дизельным топливом удалось решить быстрее. Аграрии получили необходимые объемы горючего для проведения полевых работ.
Пресс-служба правительства области сообщает, что обстановка на заправках постепенно выравнивается. Это стало возможным благодаря перераспределению имеющихся запасов внутри региона. На АЗС перестали выстраиваться очереди, а паника покупателей сменилась спокойным спросом.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.