Бензин внезапно исчез с заправок: Оренбуржье прибегло к экстренным мерам соседних регионов

В Оренбургской области пытаются стабилизировать рынок светлых нефтепродуктов после всплеска ажиотажного спроса на АЗС. Чтобы избежать дефицита бензина, власти договорились о поставках топлива из соседних регионов.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Ситуацию с топливом назвал "довольно непростой" министр промышленности и энергетики региона Алексей Шарыгин. По его словам, сейчас правительство работает с поставщиками, чтобы восстановить нормальный объем поставок бензина в область.

"По договорённости губернатора Евгения Солнцева в Оренбуржье налажены поставки топлива из соседних регионов", — сообщил министр промышленности и энергетики Алексей Шарыгин.

При этом вопрос с дизельным топливом удалось решить быстрее. Аграрии получили необходимые объемы горючего для проведения полевых работ.

Пресс-служба правительства области сообщает, что обстановка на заправках постепенно выравнивается. Это стало возможным благодаря перераспределению имеющихся запасов внутри региона. На АЗС перестали выстраиваться очереди, а паника покупателей сменилась спокойным спросом.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов