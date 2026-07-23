Рождаемость в Ленинградской области выросла по итогам первого полугодия 2026 года. Согласно данным региональных властей, число новорожденных с января по июнь увеличилось на 4,16% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Особенно заметен рост числа первенцев — этот показатель поднялся на 5,34%. Губернатор региона Александр Дрозденко связывает положительную динамику с расширением мер поддержки семей.
|Показатель
|Рост (I полугодие 2026 г.)
|Общая рождаемость
|+4,16%
|Число первенцев
|+5,34%
Для закрепления результата власти планируют обновить медицинскую инфраструктуру. В ближайшие три года основной упор сделают на развитие женских консультаций области. В больницах заменят устаревшие аппараты, отремонтируют кабинеты и здания.
"Расширение мер поддержки дают первые плоды", — отметил губернатор Александр Дрозденко.
За прошлый год в регионе уже открылись три новые женские консультации: при Сясьстройской районной больнице, в Новоселье и в Горбунках (на базе Ломоносовской больницы).
На фоне роста рождаемости в области фиксируют снижение смертности — за последние десять лет этот показатель упал на 23,6%.
В Санкт-Петербурге ситуация с данными выглядит иначе. Власти России приостановили обнародование статистики по смертности в городе. Руководитель Петростата подтверждает: учет людей продолжается, но сведения в открытый доступ не публикуются. Точное число умерших в Северной столице на данный момент остается неизвестным.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.