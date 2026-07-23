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Ленинградская область зафиксировала рост рождаемости на 4,16% по итогам первого полугодия 2026 года

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Рождаемость в Ленинградской области выросла по итогам первого полугодия 2026 года. Согласно данным региональных властей, число новорожденных с января по июнь увеличилось на 4,16% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Осмотр новорожденного врачом
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Осмотр новорожденного врачом

Особенно заметен рост числа первенцев — этот показатель поднялся на 5,34%. Губернатор региона Александр Дрозденко связывает положительную динамику с расширением мер поддержки семей.

Показатель Рост (I полугодие 2026 г.)
Общая рождаемость +4,16%
Число первенцев +5,34%

Ставка на женские консультации

Для закрепления результата власти планируют обновить медицинскую инфраструктуру. В ближайшие три года основной упор сделают на развитие женских консультаций области. В больницах заменят устаревшие аппараты, отремонтируют кабинеты и здания.

"Расширение мер поддержки дают первые плоды", — отметил губернатор Александр Дрозденко.

За прошлый год в регионе уже открылись три новые женские консультации: при Сясьстройской районной больнице, в Новоселье и в Горбунках (на базе Ломоносовской больницы).

Смертность: Ленобласть против Петербурга

На фоне роста рождаемости в области фиксируют снижение смертности — за последние десять лет этот показатель упал на 23,6%.

В Санкт-Петербурге ситуация с данными выглядит иначе. Власти России приостановили обнародование статистики по смертности в городе. Руководитель Петростата подтверждает: учет людей продолжается, но сведения в открытый доступ не публикуются. Точное число умерших в Северной столице на данный момент остается неизвестным.

Экспертная проверка: эксперт по социальной политике и демографии Елена Романова
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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